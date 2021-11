Vigor, prima gara senza reti: con il Porto Sant'Elpidio è 0-0

La Vigor Senigallia non sfrutta adeguatamente la frenata della Forsempronese sul campo del Gallo, e fa altrettanto nella sfida del “Bianchelli” contro il Porto Sant’Elpidio. Secondo pareggio consecutivo casalingo per la formazione di Clementi, e soprattutto prima gara di campionato in cui i rossoblu non riescono a segnare. Il punto preso dalla compagine senigalliese permette comunque di osservare il turno di stop previsto dal calendario senza perdere la leadership nella graduatoria del torneo (quattro le lunghezze di vantaggio nei confronti della diretta inseguitrice): rientro in campo previsto il 12 dicembre con la trasferta sul campo del Valdichienti Ponte.

I padroni di casa provano a spingere rendendosi pericolosi al 17′: serpentina di D’Errico che poi cade in area ma per Cardelli è simulazione e l’argentino viene ammonito. Poi è il turno di Pesaresi, che al 36’ colpisce di testa senza però inquadrare lo specchio della porta. L’Atletico dal canto suo di fende in maniera attenta e concede poco, e prova a farsi vivo nell’area rossoblu verso la fine del primo segmento di gara con Tenkorang, che però calcia alto.

Nella ripresa inizia a piovere copiosamente, Clementi prova qualche cambio per rendere più incisivo l’attacco, ma la Vigor non sfonda contro un Atletico sempre temibile nelle ripartenze anche se all’attento Roberto serve solo sbrigare l’ordinaria amministrazione. Ad inizio secondo tempo da segnalare solo un contropiede mal gestito da Baldini al 54′, poi nel finale arriva l’espulsione (doppia ammonizione) di Nacciarriti. La Vigor resta in dieci uomini senza però risentire dell’inferiorità numerica ed anzi nei 15′ finali attacca alla ricerca del successo (Pesaresi spara alle stelle dal limite all’83’), ma Di Nardo fa sempre buona guardia e l’Atletico Porto Sant’Elpidio alla fine porta a casa un pareggio meritato.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA – ATLETICO PORTO S.ELPIDIO 0-0

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Olivi (66′ Tomba), Bucari (92′ Rotondo), Marini, Gambini (74′ Lazzari), Magi Galluzzi, Nacciarriti, Baldini (55′ Mancini), Pesaresi, D’Errico (79′ Carsetti), Paradisi. All. Clementi

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Di Nardo, Calamita, Cantarini, Orazi, Bordi, Mozzoni, Candidi (73′ Baciu), Raffaeli, Tenkorang, Ganci, Giuli (51′ Cesetti). All. Palladini

ARBITRO: Cardelli (PU)

ASSISTENTI: D’Ovidio (PU), Cordella (PU)