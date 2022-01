D'Errico-Nacciarriti, la capolista Vigor comincia bene il 2022

L’inizio del 2022 vede la Vigor Senigallia legittimare il ruolo di capolista nel torneo di Eccellenza: nell’ultimo impegno del girone di andata, conclusosi con quattro incontri rinviati per sopraggiunti casi di positività al Covid, la formazione di Clementi supera 2-1 l’Atletico Gallo e porta a nove il numero delle vittorie finora conseguite in campionato.

Tante defezioni per i padroni di casa (nell’elenco degli indisponibili figurano Gambini, Paradisi, Bartolini, Marini, Lazzari e Bucari) ed ulteriore spazio nell’undici di partenza ai giovani cresciuti nel vivaio rossoblu. La partenza della Vigor è spumeggiante, con D’Errico che al 12’ con un missile dalla distanza mette il pallone nel sacco per l’1-0, e poi a metà della prima frazione sfiora in due circostanze la rete del raddoppio. Il 2-0 è solo questione di tempo, è arriva al 33’ quando il solito, inesauribile D’Errico imbecca con un traversone Nacciarriti che controlla e mette la sfera alle spalle di Cappuccini per la seconda volta.

La replica del Gallo si fa oltremodo attendere, ed inizialmente prende sostanza solo con un una conclusione debole di Magnanelli al quarto d’ora, neutralizzata da Roberto senza problemi. Ma è nei minuti di recupero che si condensa il maggior numero di emozioni del secondo segmento di gara: si comincia al 91’ con Muratori che sugli sviluppi di un calcio piazzato accorcia le distanze, Rossetti realizza il gol del 3-1 che viene però annullato per posizione di off-side di Pesaresi e, poco prima del triplice fischio finale, Lazzari con una conclusione a girare centra in pieno un palo che grazia la Vigor e soprattutto evita una pareggio che, alla luce, di quanto visto sul rettangolo di gioco, avrebbe assunto le sembianze di immeritata beffa.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA – ATLETICO GALLO 2-1 (2-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Mancini, Orciani (73′ Tomba), Magi Galluzzi, Pierpaoli (66′ Paradisi, 87′ Rossetti), Rotondo, Baldini, Nacciarriti (81′ Olivi), Pesaresi, D’Errico, Marcucci (73′ Carsetti). All. Clementi

ATLETICO GALLO: Cappuccini (46′ Marcolini), Pagniello (68′ Sanchini), Notariale, Dominici, Nobili, Magnanelli, Rizzato, Belkaid, Bartolini, Muratori, Focarini (46′ Lazzari). All. Mariotti

ARBITRO: Gorreja (AN)

ASSISTENTI: Eleuteri (FM), Ielo (PU)

RETI: 12′ D’Errico, 33′ Nacciarriti, 92′ Muratori