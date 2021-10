Nacciarriti fa bella la Vigor: l'Azzurra Colli si inchina al "Bianchelli"

Gol pesante, pesantissimo di Enrico Nacciarriti. Una rete che regala un successo di platino alla Vigor Senigallia contro una rivale difficilissima da piegare come l’Atletico Azzurra Colli. Termina 2-1 al “Bianchelli”, festante dopo 90 minuti di dura battaglia tra due formazioni che hanno confermato di essere ai vertici della classifica meritatamente.

Forse è stata una Vigor Senigallia meno spettacolare del solito, ma sicuramente con la giusta determinazione e cattiveria agonistica. D’Errico si procura un penalty che puntualmente trasforma poco prima della mezz’ora, portando in vantaggio i rossoblu. A un passo dall’intervallo però Iachini si inventa il gol del pareggio con un pallonetto da distanza siderale che beffa Sarti.

Il match non cambia copione nella ripresa, la Vigor fa la partita ma l’Azzurra Colli è ordinata, ben messa in campo e prova a pungere in contropiede. Carsetti riesce ad insaccare ma l’assistente ferma tutto per una presunta posizione irregolare di Pesaresi che aveva propiziato il gol del sorpasso. Ma è solo questione di tempo: cross dalla destra, ancora Carsetti ci mette lo zampino facendo da sponda e Nacciarriti – subentrato – insacca dal lato opposto.

Il "Bianchelli" esplode, i rossoblu esultano, conquistando così tre punti preziosissimi. Merito anche di Sarti che nel finale respinge l’ultimo tentativo ospite. La Vigor consolida il secondo posto in classifica solitario a -4 dalla capolista Marina, ancora a punteggio pieno con sei vittorie su sei.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA – ATLETICO AZZURRA COLLI 2-1 (1-1 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Tomba (76′ Olivi), Bartolini, Marini, Gambini, Magi Galluzzi (46′ Rotondo), Marcucci (46′ Nacciarriti), Baldini (68′ Carsetti), Pesaresi, D’Errico (83′ Mancini), Paradisi. All. Clementi

ATLETICO AZZURRA COLLI: Marani, Nervini, Vallorani, Sosi, Filipponi, Alfonsi, Fazzini (80′ Renzi), Sorci (80′ Pagliuca), Del Marro (68′ Albanesi), Giorgio, Iachini (64′ Filiaggi). All. Amadio

ARBITRO: Sarnari (MC)

ASSISTENTI: D’Ovidio (PU), Sannucci (MC)

RETI: 27′ D’Errico su rig., 34′ Iachini, 83′ Nacciarriti