Vigor Senigallia, 1-1 con l'Atletico Ascoli nel giorno dei festeggiamenti

Nel giorno della meritata passerella al “Bianchelli”, con i festeggiamenti per la promozione in Serie D stavolta preparati di tutto punto, la Vigor Senigallia ferma sull’1-1 l’Atletico Ascoli, a caccia del migliore piazzamento per affrontare gli imminenti play-off. Ma il match ha rappresentato per il popolo rossoblu un’altra ghiotta occasione per tributare i giusti onori al gruppo che ha dominato il torneo di Eccellenza, nel pomeriggio che ha sancito il commiato stagionale dall’impianto senigalliese con l’arrivederci alla prossima stagione, in serie D. Ad aprire le danze, la meravigliosa coreografia ideata dai Ragazzi della Nord, in onore del loro 40esimo anniversario, e fuochi d’artificio durante tutto l’incontro.

L’incontro, più importante – ovviamente – per gli ospiti, vede la Vigor onorare al meglio l’impegno. I rossoblu passano al 25’ con Marini, che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina mette in rete l’1-0. I padroni di casa provano subito a doppiare il colpo, ma al 29’ - su un invitante traversone dalla sinistra – Baldini non sfrutta adeguatamente l’occasione da posizione favorevole. C’è anche l’Atletico, che al 33’ sfiora il pari con l’incornata di Galli che alza troppo la mira su invito di Giovannini, ma riesce comunque a riequilibrare le sorti della sfida al 39’ con l’inzuccata di Casale su tiro dalla bandierina di Vecchiarello.

Nel secondo segmento di gara cresce la pressione dei piceni, pericolosi già al 47’ con un insidioso tiro cross di Vecchiarello messo in corner da Roberto e successivamente con Giovannini che di testa non trova il bersaglio. Ancora Atletico al 60’ col solito Giovannini che a tu per tu con Roberto non trova il pertugio giusto per infilare la sfera nel sacco. La Vigor contiene il forcing degli ospiti, replica con D’Errico (girata che non inquadra lo specchio) ed alla fine riesce a chiudere l’ultima sfida stagionale, davanti al suo pubblico festante, con un pari.

Al triplice fischio, c’è stato tutto il tempo per gioire: la città ha abbracciato la squadra, la squadra si è inchinata di fronte a una città, a una tifoseria ed a un affetto indescrivibile. I ragazzi del settore giovanile rossoblu hanno omaggiato i loro beniamini con il “pasillo” d’onore, i giocatori e lo staff tecnico sono stati chiamati uno a uno al centro del campo e l’Assessore allo Sport di Senigallia Riccardo Pizzi ha consegnato alla squadra la Coppa della vittoria del campionato di Eccellenza. Alzata da capitan Denis Pesaresi, miglior cannoniere della storia ultracentenaria rossoblu e premiato con una targa dal presidente Franco Federiconi, in seguito proprio al record di gol con la maglia della Vigor Senigallia centrato durante questa stagione.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA – ATLETICO ASCOLI 1-1 (1-1 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Tomba (68’ Olivi), Bartolini, Marini, Gambini, Rotondo (60’ Magi Galluzzi), Baldini, Lazzari (60’ Marcucci), Pesaresi (79’ Carsetti), D’Errico, Paradisi (70’ Nacciarriti). All Clementi

ATLETICO ASCOLI: David, Marucci, Casale, Felicetti, Gabrielli (75’ Nunez), Natalini, Petrucci (90’ Marini), Ambanelli (90’ Traini), Galli, Giovannini (63’ Mariani), Vechiarello. All. Giandomenico

ARBITRO: Salvatori (MC)

ASSISTENTI: Bilò (AN), Gasparri (PU)

RETI: 25’ Marini, 39’ Casale