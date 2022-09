Nessun rinvio: Vigor Senigallia regolarmente in campo

Non subirà modifiche il programma del girone F di serie D. La Vigor Senigallia, massima espressione calcistica di una città duramente colpita dall’alluvione di ieri, dovrà regolarmente scendere in campo nel match valevole per la terza giornata del campionato. Il club rossoblu si è informato per verificare la possibilità di rinviare l’incontro, tenuto conto dell’eccezionalità della situazione in cui la società si è venuta a trovare, che fa inevitabilmente passare in secondo piano i discorsi sportivi, ed anche dei due giorni di lutto regionale - oggi e domani - proclamati dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Ma il campo del Notaresco, avversario della Vigor, risulta agibile e pertanto la gara resta regolarmente in calendario.

La formazione di mister Clementi non ha svolto quest’oggi la seduta di allenamento prevista allo stadio “Bianchelli”, e scenderà in campo domenica con il lutto al braccio. Il pensiero della dirigenza, della squadra e dello staff tecnico è rivolto a tutte le vittime dell’alluvione, a tutte le famiglie colpite ed a quelle raccolte in preghiera con la speranze di ritrovare i loro affetti. Il club si unisce al dolore di quanti hanno vissuto ore difficili, con la certezza che la città ed i paesi limitrofi riusciranno a rialzarsi ancora una volta, con la caparbietà tipica di chi ha le proprie radici in questa terra.