Vigor, semifinale di Coppa più vicina: Marina sconfitto 1-0

La squadra di Clementi si impone di misura grazie alla rete di D'Errico. Ora basterà un pareggio in quel di Fossombrone il 13 ottobre per accedere alle semifinali della competizione

Importante passo avanti compiuto dalla Vigor in Coppa. Il successo di misura ottenuto contro il Marina nel secondo match del girone permette alla formazione di Clementi di avvicinare la qualificazione al turno successivo, il cui pass di ingresso è subordinato al risultato della sfida del 13 ottobre in quel di Fossombrone, quando basterà non perdere per accedere alle semifinali.

I tecnici scelgono di preservare alcune delle pedine più importanti in vista del prossimo impegno di campionato, ma il match prende subito una piega vivace e divertente: i taccuini si aprono subito per annotare il palo centrato da Orciani, e successivamente per appuntare il tentativo di Bucari a cui Castelletti si oppone con sicurezza, mentre sul versante opposto il Marina ci prova con Simone la cui inzuccata fa terminare la sfera poco oltre la traversa.

Ripresa che si apre con la più ghiotta delle occasioni per i padroni di casa: al 52’ contatto Vinacri-Nacciarriti in area, l’arbitro indica il dischetto del rigore su cui si presenta Denny Carsetti, che si vede però respingere la conclusione da un Castelletti al secondo penalty parato in dieci giorni. L’appuntamento con il gol è però solo rimandato: ad appena sette minuti dal suo ingresso in campo, al 65' D’Errico si fa largo tra le maglie della difesa ospite e mette in fondo al sacco il pallone che regala la vittoria. Nel recupero Vigor vicina al 2-0, ma è ancora il palo a dire di no, stavolta a Samuele Rossetti.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA – MARINA 1-0 (0-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Olivi, Marzano, Magi Galluzzi, Bucari, Nacciarriti (58’ D’Errico), Mancini (66’ Baldini), Arsendi, Paradisi (83’ Omenetti), Carsetti (89’ S. Rossetti), Orciani (86’ Marcucci). All. Clementi

MARINA: Castelletti, Vinacri, Simone (76’ Canulli), Droghini (77’ Broccolo), Morazzini (51’ Ribichini), Catalani, Pesaresi (55’ P. Rossetti), Falasconi (70’ Frulla), Anconetani, Gabrielli, Lazzarini. All. Mariani

ARBITRO: Salvatori (MC)

ASSISTENTI: Pascoli (MC), Fetai (MC)

RETE: 65’ D’Errico