Il Villa San Martino spaventa la Vigor: al "Gabbanelli" finisce 1-1

Un buon Villa San Martino blocca la Vigor Castelfidardo, che si deve accontentare di un punto lasciando la seconda posizione. Padroni di casa in parte condizionati dalle assenze (mancano sia Pennacchioni squalificato che Bandanera con l’influenza, oltre a Santoni e Terré), ma più generale meno brillanti delle precedenti uscite: ad un buon primo tempo fa seguito una ripresa in cui sono gli ospiti a rendersi più pericolosi, sfiorando anche la rete della vittoria in più di una circostanza.

Il primo tempo non riserva troppe emozioni, e bisogna attendere il 22’ per appuntare la prima ghiotta occasione: capita sui piedi di Rombini, che salta in velocità anche Melchiorri, ma da posizione molto defilata non riesce a trovare lo specchio della porta. Si arriva così al 35’, quando il punteggio cambia: azione di Stacchiotti, scarico per Storani il cui tiro viene fermato con un braccio in area. L’arbitro decreta la massima punizione che Rombini realizza portando avanti i padroni di casa.

Passano dieci minuti, ed altro penalty. I fidardensi pasticciano in disimpegno, e Di Carlo è lesto ad impossessarsi della sfera finendo per essere trattenuto in area. Alla battuta va Angelini che si vede respingere la conclusione da Lombardi, il quale però non può nulla sulla ribattuta che consente al Villa San Martino di pareggiare i conti e manda le due squadre al riposo sull’1-1.

Nella ripresa la Vigor prova ad avanzare il proprio baricentro, ma si espone al contropiede della formazione pesarese. E così, è Lombardi a negare il 2-1 prima a Di Carlo, che si fa quasi tutto il campo da solo ma viene fermato dal portiere dei fidardensi, e successivamente a Cangiotti, che al termine di una azione sviluppatasi sulla sinistra scocca un tiro velenoso ma deviato in corner.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO – VILLA SAN MARTINO 1-1 (1-1 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Stacchiotti, Gioielli, Marconi, L. Polzonetti, Storani (63’ Tonuzi), Carini, Rombini, Mosca (55’ Perna), Arifi (55’ Domenichetti). All. Manisera

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Riceputi, Bonci, Angelini, Virgili, Postacchini, Olari (69’ Cangiotti), Righi, Ungureanu (90’ Pulzoni), Paoli, Di Carlo. All. Commitante

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Cardinaletti (Jesi), Morganti (AP)

RETI: 35’ Rombini su rig., 45’ Angelini