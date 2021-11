Tanta Vigor e "doppio" Tonuzi, il Valfoglia si inchina

Torna il sorriso in casa Vigor Castelfidardo, grazie ad un’affermazione rotonda sul Valfoglia che permette alla formazione di mister Manisera di risollevarsi in classifica. Sarebbe dovuta essere la partita d’esordio per Simone Pennacchioni, attaccante che in passato aveva già vestito la casacca della Vigor, arrivato dal Valdichienti Ponte di Eccellenza per irrobustire l’organico dei fidardensi, ma un problema durante il riscaldamento ne ha impedito l’utilizzo.

Prima metà dei 45’ iniziali che fa registrare ritmi compassati, con equilibrio e nessuna occasione degna di nota, ma è poco prima della mezz’ora che la Vigor si fa nitidamente vedere dalle parti dell’area ospite: è il 27’ quando una punizione dalla destra trova puntuale la deviazione di testa di Tonuzi il quale spedisce la sfera in fondo al sacco, ma viene però pescato in posizione di off-side. Tutto da rifare per i locali, ma l’appuntamento con l’1-0 è rimandato di pochi minuti: Stacchiotti innesca Terrè che entra in area e viene messo giù. Dal dischetto Tonuzi calcia forte a fil di palo e realizza il gol del vantaggio.

Ripresa che vede i biancoazzurri tenere ancora in mano le redini della sfida, e al 54’ arriva il 2-0: a segno ancora Tonuzi, nuovamente su palla inattiva, stavolta su un calcio di punizione con la complicità di una deviazione della barriera. La gara comincia a mettersi in discesa per l’undici di Manisera, che alla mezz’ora mette definitivamente al sicuro l’intera posta in palio: azione personale di Rombini che dopo aver superato un paio di avversari, riesce in spaccata a piazzare la zampata vincente che fissa il punteggio sul definitivo 3-0.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO – VALFOGLIA 3-0 (1-0 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera, Stacchiotti (63’ Perna), Gioielli, Marconi, Santoni, Gambacorta (85’ Marsili), Terrè, Tonuzi (85’ Predibay), Rombini (80’ Carini), L. Polzonetti (80’ Ciucciomei). All. Manisera

VALFOGLIA: Adeby, Morbidi (50’ Tatò), Cenciarini, Capi (72’ Pedini), Magnani, Scoccimarro, Giunchetti (61’ Manca), Diomede, Donati, Ricciotti (76’ Sanchini), Serafini (61’ Elezay). All. Angelini

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Ielo (PU), Giacomucci (PU)

RETI: 30’ su rig. e 54’ Tonuzi, 76’ Rombini