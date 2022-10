Gol...flash di Ottaviani e Altobello, Vigor Castelfidardo e Urbania chiudono sull'1-1

Squadra in casa

Squadra in casa Vigor Castelfidardo

Si allunga la striscia di risultati positivi della Vigor Castelfidardo, imbattuta dalla seconda giornata, ma i biancazzurri non riescono a superare la resistenza di un coriaceo Urbania, che al “Gabbanelli” strappa un punto utile a ripartire dopo i due passi falsi negli incontri disputati con Valfoglia e Portuali. Gli ospiti erano restati a secco di reti in occasione delle ultime due uscite, e colmano questa lacuna immediatamente: lancio dalle retrovie ad una manciata di secondi dal fischio d’inizio, Santoni è incerto nel rinvio ed Ottaviani è lesto ad approfittarne infilando Lombardi per l’1-0.

Il gol a freddo inibisce la Vigor, che fatica a ritrovare il bandolo della matassa. L’undici di Manisera si risveglia in prossimità della mezz’ora: Altobello è pronto a sfruttare sul secondo palo un cross dalla destra, ma viene strattonato da Aluigi, contatto che viene sanzionato con la massima punizione. Sul dischetto va Pantone, ma Ducci conferma la sua fama di specialista e intercetta la conclusione mantenendo l’Urbania avanti nel punteggio. L’estremo difensore ospite è provvidenziale anche al 37’, quando si oppone efficacemente ad Altobello veloce a raccogliere l’invito di Terrè ed a battere a rete da posizione privilegiata.

Poco prima del riposo è invece Lombardi a salvare la porta dei fidardensi, negato il 2-0 prima a Cantucci (tiro dalla distanza) e poi rispondendo presente sul colpo di testa di Temellini. Dopo l’intervallo la partenza della Vigor è decisiva: poco più di un minuto sul cronometro e su centro di Ballarini la palla arriva ad Altobello il quale, stavolta, non trova ostacoli e timbra la rete che ristabilisce la parità. Il match, pur mantenendosi su ritmi alti, non regala più note di cronaca e particolari emozioni, ed alla fine l’1-1 assume le sembianze di giusto premio alle squadre, sebbene non soddisfi a pieno ambedue le contendenti.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO - URBANIA 1-1 (0-1 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini (86’ Micucci), Gasparini, Mosca (72’ Malaccari), Marconi, Santoni, Terrè, Ballarini, Altobello (75’ Camilloni), Pantone, Romagnoli (77’ Banushi). All. Manisera

URBANIA: Ducci, Rossi (85’ Sparaventi), Aluigi, Catani, Giovanelli Fraternali, Temellini, Cantucci, Bicchiarelli (67’ Brisigotti), Ottaviani (73’ Pagliardini), Paradisi, Rasponi (62’ Franca). All. Omiccioli

ARBITRO: Ciccioli (FM)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Bohorquez (MC)

RETI: 2’ Ottaviani, 47’ Altobello