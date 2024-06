Cercano di introdurre allo stadio torce e fumogeni, scatta il Daspo per un anno a carico di due tifosi

CASTELFIDARDO – L’incontro dello scorso maggio, valevole per la semifinale dei play-off del campionato di Promozione, metteva di fronte al “Mancini” la Vigor Castelfidardo ed il Trodica, con in palio l’accesso alla finalissima per il salto di categoria. Nel corso delle operazioni di filtraggio per consentire l’accesso all’impianto, le forze dell’ordine hanno trovato due tifosi, un 42enne ed un 25enne in possesso di materiale pirotecnico vietato, che sarebbe poi stato utilizzato nel settore a loro riservato.

In particolare, durante la perquisizione la polizia ha ritrovato uno dei due con un fuoco d’artificio chiamato “torcia a mano”, in possesso anche dell’altro il quale stava cercando entrare allo stadio anche con una confezione contenente tre fumogeni bianchi. Entrambi i tifosi del Trodica sono stati denunciati per la violazione della Legge n.401/89 che regola l'accesso alle manifestazioni sportive. A seguito dei provvedimenti del Questore, a loro carico è scattato il Daspo, il provvedimento di divieto di ingresso a tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la nazionale, per un periodo di un anno.