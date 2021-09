Primo gol e primi tre punti: sorriso Vigor a Marotta

Sarebbe dovuto essere il match del rilancio, buono per accelerare e mettere alle spalle le prime due giornate di campionato andate in archivio senza reti e con un solo punto conquistato. E la Vigor Castelfidardo non ha mancato l’appuntamento, andandosi a prendere l’intero bottino al “Comunale” di Marotta, al termine di una sfida che ha visto i biancazzurri sbloccare subito il punteggio e, nell’arco della gara, gestire il vantaggio e sfiorare anche il raddoppio.

Bastano cinque minuti alla formazione di mister Manisera per mettere l'incontro in discesa: è una botta di esterno destro di capitan Carini, con il pallone che tocca il palo ed entra in porta osservato dall’incolpevole Moscatelli, a dare l’1-0 alla Vigor risolvendo un batti e ribatti nei pressi degli ultimi sedici metri. L’Atletico Mondolfo Marotta accusa il colpo, e abbozza una timida reazione senza però creare autentici pericoli alla porta difesa da Lombardi. La pressione dei padroni di casa cresce nella seconda metà di gara, ma si risolve in una supremazia sterile con il pacchetto arretrato biancazzurro il quale contiene bene le sfuriate dei locali, dando anzi il “la” ad alcune ripartenze che consentono alla Vigor di affacciarsi minacciosamente dalle parti di Moscatelli, senza però affondare il colpo.

Finisce 1-0 con Castelfidardo che iscrive a bilancio tre punti dal peso specifico notevole, buoni anche per preparare la prossima sfida casalinga con la Fermignanese. Per l’Atletico Mondolfo Marotta seconda battuta d’arresto dopo quella sul campo del Gabicce Gradara, e prossimo impegno nella tana di un Loreto che, a differenza della formazione di Sereni, è ancora alla ricerca della prima affermazione in campionato.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA - VIGOR CASTELFIDARDO 0-1 (0-1 p.t.)

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Moscatelli, Gregorini, Giobellina, Marini (55’ Marconi), Marzano (46’ Tantuccio), Rosi, Catalano (67’ Cucchi), Fraternali, Cordella, Vitali (67′ Esposito), Pacenti (67′ Rocchi). All. Sereni.

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera (63’ Domenichetti), Stacchiotti, Biondi, Marconi, Santoni, Tonuzi (64’ Gambacorta), Carini, Rombini (86’ Perna), Terrè, Gioielli. All. Manisera

ARBITRO: Nazeraj (FM)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Censori (San Benedetto del Tronto)

RETI: 5’ Carini