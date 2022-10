Lampo di Terrè, il big match premia la Vigor Castelfidardo

Un solo gol, un tempo per parte e parecchie emozioni. La sfida tra Vigor Castelfidardo e Portuali Ancona, splendide protagoniste dello scorso campionato, non ha deluso le aspettative. Alla fine è un guizzo del centrocampista della formazione di mister Manisera a risultare decisivo ai fini del risultato finale, sebbene anche la bravura dei due portieri abbia inciso: Tavoni ha tenuto a galla i dorici in un primo tempo a senso unico, Lombardi è stato provvidenziale in almeno due circostanze nella ripresa, quando il forcing dei “Dockers” ha obbligato i padroni di casa a soffrire per difendere il gol del vantaggio.

Il punteggio si sblocca al 14’: incursione di Terrè, che salta due avversari ed agevolato da un rimpallo favorevole guadagna ulteriormente metri, entrando in area e battendo Tavoni il quale riesce a toccare ma non a deviare. L’estremo difensore dei dorici comincia quindi il suo duello personale con Pantone. Che al 23’, su verticalizzazione di Gasparini, non inquadra lo specchio della porta, ma poi al 31’ si vede respingere dal portiere ospite la volée su corner battuto da Terrè ed al 34’ trova nuovamente sulla sua strada Tavoni, che si distende mettendo in angolo il pallone calciato dal limite dell’area.

Dopo il riposo, sono i Portuali a prendere progressivamente il controllo del match. E, contestualmente, a farsi pericolosi. Così, al 64’, l’iniziativa di Marzioni permette a Morbidoni di battere a rete, ma con il corpo Lombardi riesce a sventare la minaccia. Il portiere della Vigor sbroglia la matassa anche al minuto 86, dopo un prolungato batti e ribatti in area seguente un calcio piazzato battuto dai “Dockers”. Ultimo brivido per i padroni di casa in pieno recupero: al 91’ è Mascambruni a trovarsi in posizione favorevole per tentare la conclusione a rete, ma non trova l’impatto ottimale con la sfera e l’occasione sfuma.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO – PORTUALI ANCONA 1-0 (1-0 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Romagnoli, Gasparini, Mosca (94’ Micucci), Marconi, Santoni, Terrè (71’ Gambacorta), Ballarini (75’ Arifi), Altobello (85’ Camilloni), Pantone (76′ Malaccari), Baccarini. All. Manisera

PORTUALI CALCIO ANCONA: Tavoni, Polidori (57’ Tonini), Carnevali (83’ Ribichini), Santoni (65’ Sassaroli), Savini, Rossini, Morbidoni, Garuti (57’ Bozzi), Moschini, Mascambruni, Marzioni All. Ceccarelli

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Poentini (PU), Bohorquez (MC)

RETE: 14’ Terrè