Manisera e la "bilancia" play-off: «Una vera favorita non c'è»

Si comincia mercoledì, ad appena tre giorni di distanza dall’ultima di campionato che ha completato il quadro delle partecipanti. Parola d’ordine, equilibrio: quello che ha caratterizzato la volata per l’acquisizione di un posto nei play-off, quello che ha costituito il filo-rouge di un Girone A di Promozione lungo e complesso, come testimonia la breve distanza in termini di punti tra il primo posto utile per mantenere la categoria e le prime escluse (Barbara e Fermignanese).

La Vigor Castelfidardo, dopo la frenata primaverile, è riuscita nelle ultime settimane a piazzare il guizzo necessario per restare nelle posizioni di rincalzo alle spalle dell’Osimana regina del torneo, perdendo la seconda piazza presa dai Portuali, poi battuti domenica nella sfida che ha permesso ai biancazzurri di salire sul gradino più basso del podio di regular season.

«Un terzo posto finale e la vittoria nella Coppa di categoria sono senza dubbio due traguardi che rendono positivo il bilancio stagionale – afferma Luca Manisera, tecnico della Vigor – ma è chiaro che arrivati a questo punto, la società come del resto la squadra guarda a questi play-off con interesse, con il pensiero che magari si può anche provare a migliorare questo bilancio. Ci presentiamo bene all’appuntamento, forti di un finale di torneo in crescendo dopo le difficoltà incontrate in concomitanza con i doppi impegni proposti dal calendario tra campionato e coppa. In queste ultime settimane abbiamo ritrovato ritmo e determinazione, oltre alla consapevolezza che abbiamo tutte le carte in regola per recitare un ruolo di primo piano in questi spareggi».

La semifinale vedrà la formazione fidardense incrociare il Valfoglia, che ha terminato al quarto posto in classifica. Fattore campo e due risultati utili su tre il vantaggio proposto dal miglior piazzamento al termine della regular season, sebbene la qualità di chi ha ottenuto il pass per i play-off renda estremamente incerto l'esito del doppio confronto (l’altro vedrà i Portuali opposti al Montecchio).

«Persino chi è restato fuori avrebbe avuto ottime chance di fare bene – chiarisce Manisera – ed è per questo che una vera favorita non c’è. Ci siamo noi, i Portuali molto forti fisicamente e molto compatti, il Montecchio che ha svoltato nelle ultime giornate ed il Valfoglia, il nsotro avversario, squadra giovane che in trasferta ha vinto tanto (otto successi ndr) e da prendere con le molle. Tutte formazioni con caratteristiche diverse ma ugualmente agguerrite: è stato un torneo di livello elevato, estremamente competitivo, e questi play-off rispecchieranno in modo perfetto la tanta qualità che si è vista negli incontri di quest’anno».