Osimo Stazione, non basta Nanapere: una cinica Vigor fa bottino pieno

Il cinismo della Vigor Castelfidardo ha la meglio su un Osimo Stazione che avrebbe probabilmente meritato miglior fortuna, ma esce dal “Gabbanelli” a bocca asciutta al termine di una gara combattuta e ben giocata. I “ferrai”, reduci da due sconfitte consecutive in trasferta, cominciano subito col piede giusto, ed al primo giro di lancette c’è già una prima conclusione di Testoni. Tuttavia, sono i padroni di casa a passare: è l’ottavo minuto quando Pantone – lanciato da Marconi - obbliga Bottaluscio ad una difficile respinta, ma il pallone finisce ad Altobello lesto a ribadire in rete per l’1-0. I ragazzi di Fenucci rispondono al 13’ pareggiando di conti, ma il gol di Mazzocchini viene annullato per un presunto fallo di mano. Ancora Mazzocchini al 27’ protagonista con un colpo di testa che sorvola la traversa, poi al 29’ Gyabaa Douglas si vede deviare un rigore in movimento da Lombardi. Tanto forcing biancoverde è premiato al 34’ con Nanapere che con un diagonale chirurgico realizza la rete del meritato pari.

Al rientro dagli spogliatoi nessuna particolare modifica al copione. Polenta appena entrato al 54’ scaglia il bolide da fuori costringendo Lombardi agli straordinari. La pressione ospite va però scemando e allora tocca alla Vigor prendere in mano il pallino del gioco con Mosca che al 75’, da posizione vantaggiosa, manda alle ortiche da dentro l’area piccola alzando troppo la mira. Errori di misura nei minuti seguenti anche per Masi e Nanapere, cosicché all’86’ da calcio d’angolo sbuca sul secondo palo Rombini con stoccata vincente per il nuovo vantaggio vigorino. Nel rovente finale, c’è spazio solo per il disperato assalto biancoverde, il quale non sortisce però l’effetto sperato: festeggiano i biancazzurri, al terzo successo stagionale e tornati sulla soglia della zona play-off.

Il tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO - OSIMO STAZIONE 2-1 (1-1 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta (76’ Camilloni), Micucci, Malaccari (56’ Mosca), Marconi, Santoni, Terré, Ballarini, Altobello, Pantone (62’ Rombini), Romagnoli (71’ Calligari). All. Manisera

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Candolfi, Brugiapaglia, Staffolani (83’ Pizzuto), Pellegrini (55’ Sampaolesi), Rinaldi, Testoni (46’ Polenta), Gyabaa Douglas, Nanapere, Mazzocchini (55’ Masi), Gelli (90’ Marconi). All. Fenucci

ARBITRO: Sarnari (MC)

ASSISTENTI: Gasperi (San Benedetto del Tronto), Mercuri (FM)

RETI: 8’ Altobello, 33’ Nanapere, 86’ Rombini