Vigor Castelfidardo travolgente: tennistico 6-1 al Gabicce

Dopo due pareggi ed una sconfitta, la Vigor Castelfidardo ricomincia a correre e lo fa con una goleada ai danni del Gabicce Gradara. Il 6-1 finale assume ulteriore rilievo se si considerano non solo le assenze dei biancazzurri, ma anche il momento dei pesaresi, arrivati al “Gabbanelli” con una serie aperta di sette vittorie e quattro pareggi. In vantaggio di due reti, la squadra di mister Manisera ha legittimato la supremazia mostrata andando a segno altre tre volte nella ripresa, mettendo al sicuro i tre punti che la collocano da sola al secondo posto in graduatoria.

Ottimo l’approccio al match dei padroni di casa, che già in avvio si rendono pericolosi con Storani che mette a lato su invito di Rombini, e poi con Terré che conclude un’azione personale alzando troppo la mira. Al 22’ il match si sblocca: Storani va giù in area, l’arbitro decreta la massima punizione che Rombini trasforma per l’1-0. Dieci minuti ed i fidardensi pervengono al raddoppio, al termine di un’azione conclusa da Gambacorta con un preciso rasoterra su suggerimento di Gioielli. Il Gabicce rialza la testa verso la conclusione della prima frazione di gioco, andando ad accorciare le distanze al 42’ su penalty realizzato da Cinotti e fischiato per un fallo di mano di Gioielli in area. Ma poco prima del duplice fischio, altro fallo di mano – stavolta nell’area pesarese – ed altro rigore, con Rombini che dagli undici metri fa due su due e ridà il doppio vantaggio alla Vigor.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, il Gabicce Gradara prova a prendere in mano le redini della sfida, ma dal prolungato possesso palla non scaturisce nessuna occasione degna di nota, mentre il contropiede dei padroni di casa, invece, è micidiale. Negli ultimi venti minuti si entra nella “Zona-Tonuzi”, che dalla panchina fa il suo ingresso in campo e polverizza le residue speranze della squadra di Papini. Il 4-1 arriva con un gran tiro che fa terminare la sfera a fil di palo, il pokerissimo prende invece forma direttamente su punizione. Gli ospiti, a terra, incassano anche la sesta rete: non pago della doppietta, Tonuzi sforna l’assist per l’accorrente Ciucciomei che inserisce il proprio nome nel tabellino e conferisce dimensioni tennistiche alla quattordicesima vittoria in campionato.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO – GABICCE GRADARA 6-1 (3-1 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera (82’ Ciucciomei), Perna (5’Stacchiotti), Gioielli (64’ Lo. Polzonetti), Marconi, Lu. Polzonetti, Gambacorta, Terré, Rombini (82’ Arifi), Mosca, Storani (67’ Tonuzi). All. Manisera

GABICCE GRADARA: Fabbri, Di Fino (46’ Innocentini), Costa (61’ Ciaroni), Di Addario, Passeri, Sabattini, Vegliò, Serafini, Prandelli (46’ Grandicelli), Grassi (46’ Vaierani), Cinotti. All. Papini

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Bara (MC), Cesnori (San Benedetto del Tronto)

RETI: 22’ Rombini su rig., 33’ Gambacorta, 42’ Cinotti su rig., 46’ Rombini su rig., 71’ e 82’ Tonuzi, 89’ Ciucciomei