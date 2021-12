Filottranese, a Castelfidardo per chiudere in bellezza

Finire il 2021 con una bella prestazione per iniziare al meglio il 2022. Questo l’obiettivo di una Filottranese che, dopo l'amaro pareggio casalingo a rete inviolate contro il Loreto, chiuderà l’anno con un match in trasferta. La squadra di mister Marco Giuliodori è impegnata in casa della Vigor Castelfidardo, avversario non semplice osservando la classifica e gli ultimi risultati conseguiti (compreso il passaggio del turno nella Coppa di categoria), con i biancoverdi che esprimono un ottimo gioco offensivo, confermato dal netto successo per 5-1 contro l'Osimo Stazione di sabato scorso. «Ci spiace per l'ultimo pareggio casalingo a reti inviolate - esordisce così il mister della compagine biancorossa – ma adesso testa alla Vigor consapevoli che il nostro avversario viene da un momento sia fisico che mentale molto importante».

Squadra, quella fidardense, costruita per ambire a qualcosa di importante in questo campionato, ulteriormente rinforzata con l'arrivo di Pennacchioni. La Filottranese punta a terminare l'anno con un’ottima prestazione e, magari, portare a casa punti importanti in trasferta, cosa già avvenuta spesso su campi difficili. «Cercheremo di dare il massimo ed approcciare alla gara con la mentalità giusta - prosegue Giuliodori - con la certezza che venderemo cara la pelle, consapevoli che di fronte avremo una signora squadra. Confido nei miei ragazzi e sono convinto che daranno il massimo, sia a livello tecnico che emotivo, per finire l'anno nel migliore dei modi e portare a casa punti in una classifica ancora tutta da definire».

Calcio d’inizio domani pomeriggio alle ore 14.30 al “Gabbanelli” di Castelfidardo. Dirige l’incontro Valerio Paoloni di Ascoli Piceno, coadiuvato da Christian Cercaci di Macerata ed Alessandro Marzoni di Fermo.