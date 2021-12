Pennacchioni-Terrè: la Vigor liquida anche la Filottranese

La Vigor Castelfidardo continua la sua marcia a velocità sostenuta inanellando la quarta vittoria in poco più di un mese. Dopo la scorpacciata di reti di sette giorni fa nella quattordicesima di campionato contro l’Osimo Stazione ed il roboante 7-0 di Coppa contro i Portuali, la squadra di mister Manisera regola all’inglese la Filottranese, arrotondando ulteriormente il bottino delle recenti settimane, arrivato a tredici punti nelle ultime cinque uscite.

I padroni di casa devono fare a meno di Santoni (out per una contusione al ginocchio subita nell’ultimo match di Coppa) e di Tonuzi alle prese con una contrattura. Dopo un’iniziale fase di studio, è la Vigor a mantenere il possesso palla senza però rendersi realmente pericolosa. E’ un episodio a sbloccare il punteggio: al 36’ una punizione sul centro-destra trova puntuale Pennacchioni, la cui deviazione manda la sfera in fondo al sacco per l’1-0. La Vigor prova ad accelerare prima del riposo, ed al 41’ chiede la massima punizione per una caduta in area di Rombini, ma l’arbitro fa proseguire.

Meglio la Filottranese in avvio di ripresa: con la Vigor ad abbassare eccessivamente il baricentro, i biancorossi cominciano con maggior piglio la seconda parte di gara, tenendo palla ma anche pressando con continuità, sebbene a Lombardi sia richiesto di sbrigare solo l’ordinaria amministrazione. L’undici di Giuliodori presta però il fianco alle ripartenze dei fidardensi, che al minuto 81 chiudono i conti: Storani innesca Terrè, che appena entrato in area calcia verso la porta sorprendendo Strappini. E’ il 2-0 che fa calare il sipario sulla sfida, e che permette alla Vigor di consolidare la sua presenza all’interno delle top 5 del girone A.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO – FILOTTRANESE 2-0 (1-0 p.t.)

VIGOR CASTEFIDARDO: Lombardi, Bandanera, Perna, Gioielli (85’ Ciucciomei), Marconi, Marsili (75′ Stacchiotti), Gambacorta (88’ Arifi), Carini (61’ L. Polzonetti), Rombini, Pennacchioni (69’ Storani), Terrè. All. Manisera

FILOTTRANESE: N. Strappini, Baccarini (59’ Bianchi), Carnevali, Carboni, Dignani, Rossini, Romanski, Corneli, A. Strappini (53’ Staffolani), Coppari, Marconi (75’ Tarabelli). All. Giuliodori

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Cercaci (MC), Marzoni (FM)

RETI: 36’ Pennacchioni, 81’ Terrè