La Vigor si tiene stretto il secondo posto: 2-0 all'Atletico MondolfoMarotta

La Vigor Castelfidardo centra la settima vittoria casalinga in campionato e mantiene la seconda posizione. Successo all’inglese sull’Atletico MondolfoMarotta per l’undici di Manisera, maturato con uno-due piazzato al termine di un match a senso unico in cui un Moscatelli provvidenziale ha più volte respinto al mittente i tentativi dei padroni di casa. Squadre che si presentano rimaneggiate sul rettangolo di gioco: i biancazzurri sono privi di Santoni, Storani e Gambacorta, ospiti senza il bomber Cordella oltre ai forfait di Gregorini e Biondi. La Vigor prende subito in mano il pallino del gioco, e nel primo segmento di gara sono due le occasioni più nitide: la prima capita sui piedi di Ciucciomei, ma Moscatelli chiude bene lo specchio della porta, poi tocca a Stacchiotti sulla cui conclusione potente l’estremo difensore blu-grana fa buona guardia.

Nella ripresa prosegue il serrato confronto tra l’esterno dei fidardensi e Moscatelli, che respinge una conclusione di Stacchiotti e poi poco dopo mette una pezza sul successivo colpo di testa a botta sicura dell’Under di mister Manisera. La pressione esercitata dalla Vigor sfocia nella rete che sblocca il punteggio, la quale si materializza poco dopo la mezz’ora: un tiro di Gioielli sbatte su un difensore, la sfera si impenna e viene corretta in rete Tonuzi – da pochi minuti sul rettangolo di gioco – con la complicità di un difensore ospite. L’Atletico accusa il colpo e capitola nuovamente tre giri di lancette più tardi: leggerezza della retroguardia blu-grana con un retropassaggio avventato, Moscatelli rinvia ma il pallone viene intercettato da Tonuzi che riesce – anche qui agevolato dal tocco determinante di un difensore – ad insaccare il 2-0 che chiude i giochi e consente ai fidardensi di mettere in cassaforte i tre punti.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO – ATLETICO MONDOLFO MAROTTA 2-0 (p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera, Stacchiotti, Gioielli (87’ Domenichetti), Marconi, Lu. Polzonetti, Perna (70’ Tonuzi), Terrè (80’ Lo. Polzonetti), Rombini (85’ Grayaa), Pennacchioni, Ciucciomei (66’ Mosca). All. Manisera

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Moscatelli (85’ Cavalletti), Marzano (65’ Olivi), Catalano, Arsendi, Travaglini, Rosi, Esposito, Fraternali, Giobellina (80’ Rocchi), Vitali, Marini. All. Sereni

ARBITRO: Sacchi (MC)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Cercaci (MC)

RETI: 76’ e 79’ Tonuzi