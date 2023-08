Vigoe Senigallia, debutto con successo in precampionato: 2-1 alla Vis Pesaro

Primo allenamento congiunto della stagione 2023/2024 con successo per la Vigor Senigallia. Gambe pesanti, dovute ai grandi carichi di lavoro, e temperatura elevata nel test match affrontato al “Bianchelli” contro la Vis Pesaro, club professionistico che milita in Lega Pro. Il trainer Aldo Clementi ha avuto modo di vedere in azione gran parte dell’organico, raccogliendo buoni spunti per il presente e soprattutto per il futuro dei rossoblù. Tutto questo, davanti a un’interessante cornice di pubblico che ha supportato le due compagini come se fosse una partita di campionato.

In merito alla sfida, la Vigor Senigallia è passata in vantaggio dopo appena cinque giri di lancette: è Kerjota ad approfittare di un disimpegno ospite siglando l’1-0. Il folletto albanese ha sfiorato la doppietta poco dopo, su calcio piazzato, vedendo però la sua conclusione sbattere sul legno. Reazione ospite quindi, con Sylla che su assist di Mamona ha pareggiato i conti. La Vigor Senigallia chiude la prima frazione comunque in vantaggio, con capitan Pesaresi impeccabile nello sfruttare l’ottimo invito di Scheffer. Squadre al iposo sul 2-1, consueta girandola di sostituzioni nella ripresa, come prevedibile. Il risultato finale però non cambia.

«Abbiamo affrontato una squadra forte, fisicamente e tecnicamente – racconta Clementi – ma è un risultato d prendere con le molle. E’ stato un test molto utile. Abbiamo messo in pratica i nostri ideali, la voglia di costruire attraverso un palleggio scorrevole». Feedback estremamente interessanti per Clementi con alcune note positive e la consapevolezza di dover lavorare ed approfondire altri aspetti. Ma c’è tutto il tempo: il prossimo allenamento congiunto è previsto mercoledì 9, in casa della Recanatese, altro club di Serie C (ore 17), con ingresso gratuito.