Vigor Senigallia, vincere a Vastogirardi per restare aggrappata ad un sogno

E’ una Vigor Senigallia che resta aggrappata ad un sogno. Di difficile realizzazione, è bene precisarlo subito, perché i sette punti di distacco dalla capolista Pineto ad appena 360’ dalla fine del campionato sono tanti, e possono essere colmati solo immaginando un crollo verticale degli abruzzesi. Ma intanto, i rossoblù sono chiamati a fare il proprio dovere, cosa traducibile nel continuare a vincere, se non altro per non lasciare nulla di intentato. E magari, tendere l’orecchio allo Stadium di Trastevere – dove la leader del girone F è impegnata contro i padroni di casa – cosa che sarebbe da fare a prescindere dalle velleità di primo posto, considerando che gli unici rivali restati per la conquista della seconda posizione sono proprio i capitolini, terzi a cinque lunghezze di distanza.

In casa Vigor si pensa, comunque, all’ostacolo Vastogirardi. Molto meno agevole da superare di quanto non dica la classifica dei molisani, tranquilla a rispecchiare l’andamento di un torneo regolare, senza squilli, nel quale forse hanno raccolto meno di quanto un organico di qualità – specie dalla metà campo in su – avrebbe potuto fare. «Ci aspetta una gara difficile, come tutte le altre – commenta Alessandro Pesaresi – nella quale cercheremo di portare a casa la vittoria, giocandoci il campionato fino all’ultima giornata possibile. Stiamo disputando una stagione ottima, non vogliamo mollare. Senigallia è una piazza che deve puntare a posizioni di vertice, non possiamo accontentarci».

Mister Clementi, che in settimana ha parlato di un impegno da affrontare “con lo stimolo per continuare a restare in corsa per un obiettivo così importante, non con l’assillo di dover fare obbligatoriamente risultato per paura di vederlo sfumare”, non potrà con ogni probabilità contare su Gianfranco D’Errico e Andrea Lazzari. L’attaccante non ha ancora smaltito la botta rimediata nell’ultima sfida disputata contro il Matese, che lo ha costretto ad uscire all’intervallo, mentre c’è più ottimismo per il centrocampista sebbene sia più probabile un suo eventuale utilizzo a gara in corso. Allo stadio “Filippo di Tella” il fischio d’inizio è previsto per domenica 16 aprile alle 15: tutta capitolina la terna arbitrale, composta dal signor Marco Ferrara di Roma 2 e dagli assistenti Massimiliano Cirillo e Bruno Dattilo di Roma 1.