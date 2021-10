Castelfidardo, esame di maturità superato: Bracciatelli abbatte la Vastese

Il Castelfidardo si impone per 1-0 sul campo della Vastese e coglie il secondo successo consecutivo in campionato. Buona prova corale per i ragazzi di mister Manolo Manoni che tengono bene il campo e conquistano tre punti pesanti per la classifica contro un avversario ostico. Primo tempo equilibrato: il tecnico fidardense punta sulla “linea verde” (ben sei under in campo dal 1’) e viene ripagato da una squadra che corre e lotta su ogni pallone. I primi a farsi vedere nell’area dei marchigiani sono Alonzi e Panaioli, ma Demalija è attentissimo. La risposta del Castelfidardo è affidata a Cardinali che alla mezz’ora si rende pericoloso dalle parti di Di Rienzo ma non riesce a sbloccare il punteggio che resta inchiodato sullo 0-0.

Al rientro dagli spogliatoi dopo il riposo, da segnalare al 55’ un altro squillo per i fisarmonicisti con Altobelli che salva in scivolata sulla linea di porta. E’ il preludio al gol che arriva al 61’ con capitan Bracciatelli che trova un tiro perfetto su cui Di Rienzo non può nulla. Gli ospiti tentano il forcing finale con Attili di testa, palla bloccata dal portiere biancoverde, mentre successivamente è il montante a negare agli abruzzesi il gol dell’1-1. Nell’ultima porzione di match D’Alessandro inquadra bene la porta me Demalija ci mette l’ennesima pezza. Il Castelfidardo regge bene l’urto fino al triplice fischio finale, che sancisce il successo dei biancoverdi e permette di guardare al futuro con ulteriore ottimismo.

Il Tabellino:

VASTESE – CASTELFIDARDO 0-1 (0-0 p.t.)

VASTESE: Di Rienzo, Ceccacci (85’ Di Bello), Altobelli, Di Filippo, Agnello (66’ Martiniello), Marianelli (73’ Romanucci), Scafetta (95’ Sansone), Attili, Alonzi, Alessandro, Panaioli. All. D’Adderio

CASTELFIDARDO: Demalija, D’Aniello (73’ Marckiewicz), Mataloni (46’ Morganti), Fermani (65’ Rizzi), Baraboglia, Gega, Marcelli, De Cesare, Braconi, Bracciatelli, Cardinali. All. Manoni

ARBITRO: Aronne (RM)

ASSISTENTI: Tasciotti (LT), Passaro (SA)

RETE: 61’ Bracciatelli