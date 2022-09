Valfoglia-Vigor, nulla di fatto ed appuntamento col successo rimandato

Il Valfoglia rimanda l’appuntamento con la prima affermazione in campionato, e colleziona il secondo 1-1 consecutivo dopo quello incamerato nell’esordio in Promozione sette giorni fa al “Giuliani” contro i Portuali. Un punto racimolato anche per la Vigor Castelfidardo, ancora a secco di successi dopo il passo falso al debutto a Barbara e il pareggio 1-1 casalingo contro la Fermignanese.

Il “nulla di fatto” si configura come epilogo giusto di una sfida in cui è stata perlopiù l’organizzazione difensiva delle due squadre a prevalere. Poche le nitide occasioni da gol già nella prima frazione, in cui tra le note di cronaca ci sono da segnalare la conclusione di Diomede terminata sopra la traversa a coronamento di un’azione sulla fascia di Marcolini, e gli spunti di un Terrè sempre propositivo ma che non ha impensierito Adebiyi.

Non cambia il copione del match alla ripresa del gioco dopo l’intervallo, con i rispettivi pacchetti arretrati accorti nel concedere pochi spazi e limitare l’apporto offensivo degli attaccanti. Sul taccuino finisce così la ghiotta chance capitata a Carboni in pieno recupero, con Lombardi provvidenziale ad opporsi a Carboni trovatosi a pochi metri dalla porta, ed in concomitanza col triplice fischio l’espulsione di Ricciotti.

Il Tabellino:

VALFOGLIA – VIGOR CASTELFIDARDO 0-0

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (23’ Aiudi), Cenciarini, Pagniello, Gallotti, Valler, Marcolini (62’ Carboni), Ricciotti, Palazzi, Diomede (60’ Elezaj), Bartomioli. All. Angelini

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Romagnoli, Gasparini, Mosca (62’ Malaccari), Baccarini (75’ Micucci), Santoni, Gambacorta (27’ Rombini), Ballarini (78’ Bahnseni), Altobello, Pantone, Terrè (75’ Camilletti). All. Manisera

ARBITRO: Ulisse (MC)

ASSISTENTI: Malatesta (AN), Murarasu (AN)