Valfoglia sciupone, il SassoGenga ringrazia e strappa un punto

Sciupa oltre il lecito il Valfoglia, che crea occasioni senza soluzione di continuità ma si deve accontentare di un pareggio, gettando così alle ortiche la possibilità di agganciare il podio sorpassando la Vigor Castelfidardo. Punto prezioso, invece, quello del Sassoferrato Genga, che non riesce a difendere adeguatamente il vantaggio conseguito ad inizio ripresa, ma regge comunque l’urto dei pesaresi - che si sono ripetutamente affacciati dalle parti di Santini – sfiorando addirittura nel finale la rete del blitz. Il pareggio, importante, non placa però la sete di punti della formazione di Perini: la vittoria dell’Osimo Stazione porta a tredici lunghezze il divario dal tredicesimo posto, obbligandola a recuperare almeno quattro punti dalla squadra contro cui si giocherà la permanenza nella categoria allo spareggio. Il tutto, guardandosi con preoccupazione alle spalle, visto che il Loreto – tornato in questo finale di stagione con la rosa al completo – in due domeniche ha messo in cascina sei punti portandosi a -2 dal Sasso.

Si comincia con il Valfoglia che attacca, subito alla ricerca della rete che metterebbe il match in discesa, ma i tentativi dei padroni di casa vengono ben disinnescati da Santini, e quando non c’è l’estremo difensore ospite, ci pensa il palo a preservare l’incolumità della porta, come sul tiro di Giunchetti. Ripresa che non fornisce modifiche al tema centrale, ma il risultato dopo una manciata di minuti cambia: cross dalla destra, Chiocci appostato sul secondo palo trova il guizzo che porta il Sassoferrato Genga sull’1-0. Dopo qualche minuto di sbandamento, la squadra pesarese si riorganizza e raddrizza la sfida con un colpo di testa di Diomede poco prima della mezz’ora. Battute conclusive con la squadra di Angelini che spinge per fare bottino pieno, ma si espone alle ripartenze del Sasso, ed è Adebiyi ad evitare la beffa mettendo una pezza su Marchi e Barriero, con il triplice fischio finale a ufficializzare l’1-1.

Il Tabellino:

VALFOGLIA – SASSOFERRATO GENGA 1-1 (0-0 p.t.)

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (75’ Tatò), Scoccimarro, Pedini (56’ Serafini) Magnani, Sanchini, Capi (75’ Carpentieri), Elezay (56′ Ricciotti), Donati, Diomede, Giunchetti (65’ Bartomioli). All. Angelini

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Imperio (70’ Piermattei), Chiocci, Chioccolini, Bianconi, Costantini, Passeri (75’ Colombo), Caseiro Lesieur, Barreiro, Marchi, Galletti (67’ Boutlata). All. Perini

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Gasparri (PU)

RETI: 55’ Chiocci, 72’ Diomede