Portuali, prima gioia in trasferta: battuto il Valfoglia in rimonta

Altro 3-2 per i Portuali, dopo quello ottenuto otto giorni fa tra le mura amiche contro il Villa San Martino. Ma per i “Dockers” il successo di Tavullia assume ben altro spessore: arriva infatti contro un Valfoglia reduce da due vittorie consecutive senza oltretutto incassare gol, ed è inoltre la prima affermazione in trasferta del torneo, un segnale della maturità della formazione di mister Ceccarelli che dopo un prima parte di campionato passata a centrare successi in casa, ora inizia ad essere ugualmente performante lontano da Ancona. Sebbene il tecnico dorico si affretti a spegnere gli entusiasmi, lodando i suoi ma sottolineando come non sia cambiato nulla: “Non è il momento di guardare la classifica né di allentare la presa: testa bassa e lavorare”.

A rendere comunque importante la vittoria in terra pesarese è anche il modo in cui è maturata: i padroni di casa hanno sbloccato il punteggio con Donati, mostrando peraltro una qualità di gioco migliore perlomeno nei primi 45’, ma sono stati prima raggiunti da Savini sul finire della prima metà di gara, e poi messi al tappeto dal raddoppio del difensore dei “Dockers” – nuovamente a segno, stavolta dagli undici metri – a cui ha fatto seguito il 3-1 di Polidori. Senza contare la produttiva sofferenza nelle battute conclusive, finalizzata a conservare la rete di vantaggio e uscire dal campo con l’intera posta in palio, segnale di compattezza e crescita. In una prima metà di classifica in cui le nove squadre sono raggomitolate in tre punti, difficile fare previsioni. Intanto, i Portuali attendono nel prossimo turno il Montecchio: buona occasione per proseguire sulla strada della continuità di risultati che, alla luce dell’equilibrio finora mostrato dal torneo, si configura come caratteristica essenziale per marciare spediti.

Il Tabellino:

VALFOGLIA – PORTUALI 2-3 (1-1 p.t.)

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (93′ Berlini), Cenciarini (74′ Scoccimarro), Pedini (70′ Elezaj), Magnani, Sanchini, Capi (74′ M. Serfafini), Diomede, Donati, Ricciotti, Giunchetti (64′ G. Serafini). All. Angelini

PORTUALI CALCIO ANCONA: Tavoni, Severini, Polidori, Bozzi (70′ Garuti), Savini, Gasparini, Rinaldi, Remedi, Gioacchini, Ferrante (56′ Santoni), Marzioni (79′ Lanari). All. Ceccarelli

ARBITRO: Evangelista (MC)

ASSITENTI: Frapiccini (MC), Dahou (Jesi)

RETI: 34′ Donati, 44′ e 51’ su rig. Savini, 64′ Polidori, 75′ Ricciotti