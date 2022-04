Osimo Stazione, trasferta a Tavullia. Fenucci: «Limitare al massimo gli errori»

Il campionato di Promozione sta progressivamente entrando nel vivo, e per l’Osimo Stazione Conero Dribbling è sempre pressante l’esigenza di mantenere a debita distanza quella zona play-out all’interno della quale la lotta si mantiene serrata. Per i biancoverdi, domenica ci sarà una partita delicata e molto complicata, perché in programma c’è la sfida in trasferta ad un Valfoglia in splendida forma e dentro la zona playoff.

I ferrai sono invece usciti dalle sabbie mobili della bassa classifica, che però resta cortissima e non ammette cali di tensione. Il mister Gianluca Fenucci analizza positivamente la stagione disputata sin qui: «Stiamo dimostrando di essere una buona squadra – commenta - c’è da lavorare serenamente e accettare tutti i verdetti del campo. Contiamo una rosa estremamente giovane, che col passare del tempo aumenta la propria esperienza in un campionato così tosto ed equilibrato. In questo momento della stagione conta tutto, bisogna anche provare ad essere meno belli e più produttivi. L’estetica deve andare di pari passo con la concretezza».

L’Osimo Stazione è reduce da due pareggi consecutivi, arrivati in entrambe le occasioni contro delle dirette concorrenti per la salvezza diretta: «A Moie meritavamo qualcosa in più per quanto visto in campo – dice Fenucci – mentre con la Passatempese non abbiamo giocato allo stesso livello di Moie ma la prestazione non è stata brutta. La Passatempese è una squadra tosta, difficile da affrontare, ci teniamo e accettiamo anche questo pareggio. Stiamo crescendo nell’interpretazione delle partite, giochiamo a viso aperto ma dobbiamo essere consapevoli di dover sbagliare il meno possibile. Sono fiducioso in vista del Valfoglia, si tratterà di una gara importante, come ormai lo sono tutte».