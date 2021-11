Osimana, nuovo allungo: batte il Valfoglia e sale a +4

Al “Comunale” di Rio Salso l’Osimana non sbaglia, e sfrutta l’occasione di riacquisire margine in classifica sulla dirette inseguitrici piegando nel finale il Valfoglia. Giallorossi che si riportano così a +4 dal tandem Passatempese-Barbara, mentre i padroni di casa incassando le terza sconfitta consecutiva scivolano pericolosamente in una graduatoria che resta cortissima, ma che ora vede i pesaresi in piena bagarre play-out.

La squadra di Mobili approccia in maniera decisa all’incontro, e già al 14’ va vicinissima alla rete del vantaggio: Bonaventura raccoglie l’invito di Micucci su punizione e di testa spedisce il pallone sulla traversa, alzando poi troppo la mira nel tap-in decisivo. Appuntamento con gol rimandato di appena due minuti: azione che si sviluppa sulla destra con Bonaventura che riceve da Andreucci, va sul fondo dopo aver saltato Cinciarini e mette in mezzo dove Sanchini, nel tentativo di precedere tutti, infila l’incolpevole Adebiyi. Convincente la reazione dei padroni di casa, che già al 21’ potrebbero pervenire al pareggio con Ricciotti che si fa ipnotizzare da Chiodini sugli sviluppi di un’azione portata avanti da Diomedi. E’ il preludio al gol che cade al minuto 28: tiro a giro di Soccimarro, palla nel sacco e 1-1 servito.

Ripresa che vede l’Osimana premere per riportarsi avanti, con i locali che si difendono con ordine. La palla gol più nitida per gli ospiti è a metà secondo tempo, con una veloce ripartenza orchestrata da Proesmans che innesca Montsano, il cui tiro viene deviato sul palo da Adebiyi e sul successivo tap-in di Bonaventura è Sanchini a metterci una pezza sulla linea di porta. I giallorossi possono però esultare al minuto 82: combinazione Pasquini-Bonaventura, servizio per Alessandroni la cui conclusione vale il definitivo 2-1, traducibile nella quarta vittoria esterna nel torneo.

Il Tabellino:

VALFOGLIA – OSIMANA 1-2 (1-1 p.t.)

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi, Cinciarini, Elezaj, Magnani (66’ Capi), Sanchini, Scoccimarro, Diomedi, Carpentieri, Ricciotti (79’ Donati), Manca (70’ Berlini). All. Angelini

OSIMANA: Chiodini, Andreucci (65’ Montesano), Pizzuto, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Micucci, Proesmans (88’ Castorina), Alessandroni (86’ Donzelli), Bonaventura, Madonna (58’ Pasquini). All. Mobili

ARBITRO: Skura (Jesi)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Cerca (Jesi)

RETI: 16’ aut. Sanchini, 28’ Scoccimarro, 82’ Alessandroni