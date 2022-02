Il Valfoglia non sfonda, è 0-0 contro l'Olimpia in dieci per un tempo

Finisce a reti inviolate la sfida del Comunale Rio Salso, tra un Valfoglia che riparte dopo la sconfitta del penultimo turno di andata subita sul campo del Villa San Martino, ed un Olimpia Marzocca che continua a muovere con regolarità la classifica (quarto pareggio nelle ultime cinque uscite, dopo la sconfitta di Montecchio) ma non riesce a ritrovare la vittoria che manca ormai da fine novembre (successo di misura a Mondolfo). Gara nervosa, in cui il pareggio finisce per penalizzare soprattutto i padroni di casa in considerazione della superiorità numerica maturata poco prima dell’intervallo, con Roberto obbligato a raggiungere anzitempo gli spogliatoi dopo essere già stato precedentemente ammonito.

Partono meglio i padroni di casa, che mettono subito alla prova l’estremo difensore ospite Giovagnoli costretto ad opporsi prima a Serafini e poi a Capi. La risposta dell’Olimpia è affidata a Moschini che costringe Adebiyi a rifugiarsi in angolo. Nella seconda frazione di gioco il Valfoglia spinge, ma il Marzocca si difende con ordine limitando al massimo i rischi e provando saltuariamente anche a graffiare in contropiede. Dopo una costante predominanza territoriale, perlopiù sterile, i locali rischiano infatti la beffa nel finale: la palla buona è sui piedi di Paolini ma Adebiyi risponde presente mantenendo la sua porta inviolata. Finisce 0-0 il match che congeda le due formazioni dal girone di andata: l’inizio della seconda parte di regular season vedrà il Valfoglia nuovamente impegnato a Tavullia, contro il K Sport Montecchio, mentre per l’Olimpia altra trasferta stavolta sul campo del GabicceGradara.

Il Tabellino:

VALFOGLIA – OLIMPIA MARZOCCA 0-0

VALFOGLIA: Adebiyi, Freducci (65′ Giunchetti), Cenciarini, Pedini (55′ Berlini), Magnani, Sarchini, Capi, Diomede, Elezaj (63′ Donati), Ricciotti, G. Serafini (70′ M. Serafini). All. Angelini

O. MARZOCCA: Giovagnoli, Roberto, Pigini, Omenetti, Montanari, Rossi, Bonvini, Brunori, Moschini, Clementi (46′ Marchesini), Paolini. All. Giuliani

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Fetai (MC), Cercaci (MC)