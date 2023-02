Valfoglia e Marzocca, dischetti stregati: è Bartomioli a stendere l'Olimpia

Il Valfoglia torna a sorridere al Comunale di Rio Salso, a distanza di quasi due mesi dall’ultima affermazione interna. La vittoria, ottenuta di misura, permette ai pesaresi di fare un importante scatto in avanti in graduatoria: i punti messi in palio erano d’altronde pesanti, visto che a fare visita alla formazione di Angelini era quel Marzocca attualmente penultimo in graduatoria ed in evidente difficoltà, come testimonia il cammino da dicembre in avanti, in cui i biancazzurri non hanno mai vinto mettendo da parte appena tre punti in nove uscite.

La partita contro l’Olimpia ha un andamento singolare, considerando che i padroni di casa potrebbero subito incanalare la sfida su binari favorevoli: al 4’ Ricciotti cade in area e l’arbitro indica il dischetto, ma il penalty viene fallito da Diomede che colpisce in pieno il palo. Scampato pericolo per il Marzocca, Valfoglia che sembra metabolizzare l’errore senza però reagire adeguatamente, ed allora sono gli ospiti ad avvicinarsi al gol del vantaggio: altro fallo in area, stavolta subito da Canulli, ed altro rigore sbagliato stavolta da Montanari, su cui l’estremo difensore locale Adebiyi è prodigioso.

Bisogna allora attendere la seconda frazione per vedere la rete gonfiarsi: al quarto d’ora Diomede sul versante destro mette in mezzo a beneficio di Bartomioli, il cui colpo di testa non lascia scampo a Giovagnoli. Seconda metà della ripresa in cui l’Olimpia alza il baricentro nel tentativo di raggiungere il pareggio, ma le occasioni da gol prodotte sono praticamente nulle, ed i pesaresi possono così brindare alle sesta vittoria in campionato.

Il Tabellino:

VALFOGLIA-OLIMPIA MARZOCCA 1-0 (0-0 p.t.)

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (57’ Aiudi), Scoccimarro, Franciosi, Gallotti (65’ Renzi), Valler (57’ Elezay), Pagnello, Ricciotti (79’ Palazzi), Bartomioli, Diomede, Marcolini (88’ Bonacin). All. Angelini

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Breccia, Bonvini (76’ Paolini), Montanari, Santi Amantini (79’ Campomagi), Abbrucciati, Rossi, Canulli, Pigini, Rossetti (64’ Felicissimo). All. Giuliani

ARBITRO: Cesca (MC)

ASSISTENTI: Domenella (AN), Gasperi (San Benedetto del Tronto)

RETE: 61’ Bartomioli