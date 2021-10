Giunchetti allo scadere: esulta il Valfoglia, Loreto ancora k.o.

Ancora disco rosso per il Loreto di mister Moriconi, che incappa nella quarta sconfitta in campionato per mano stavolta del Valfoglia, che proprio allo scadere trova la rete che vale i tre punti. L’affermazione dei padroni di casa giunge al termine di un match che ha visto la squadra di Angelini rendersi più volte pericolosa nei primi 45’, ai quali ha fatto invece seguito una ripresa dalle scarne note di cronaca.

Prima mezz’ora di gioco di sostanziale equilibrio, con i due portieri mai seriamente impegnati. Il lampo arriva al minuto 35: una caduta in area di Ricciotti viene sanzionata con la massima punizione, dal dischetto si presenta lo stesso Ricciotti ma Albanesi legge bene le sue intenzioni respingendo e negando così al Valfoglia il gol del possibile 1-0. Il diciannovenne estremo difensore del Loreto si ripete poco dopo sbarrando la strada a Magnani e permettendo così agli ospiti di andare al riposo sul punteggio di 0-0.

Nel secondo segmento di gara girandola di cambi a modificare l’assetto delle due formazioni in campo, ma le reti restano inviolate. E’ però proprio uno dei subentrati, Luigi Giunchetti, ad estrarre dal mazzo il jolly: bella azione personale del centrocampista del Valfoglia che entra in area e batte il portiere mariano per l’1-0 che cade giusto al 90’. Sale la tensione nel recupero, con un parapiglia che obbliga il direttore di gara ad estrarre due cartellini rossi all’indirizzo di Tatò e Palazzo, anticipandone il rientro negli spogliatoi. Finisce 1-0 con il Valfoglia che festeggia la terza vittoria nel torneo, ed il Loreto che resta ancorata al penultimo posto in graduatoria, davanti al solo Cantiano ancora fermo al palo.

Il Tabellino:

VALFOGLIA – LORETO 1-0 (0-0 p.t.)

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (79′ Tatò), Cenciarini, Elezaj (64′ Giunchetti), Magnani, Sanchini, Carpentieri (73′ Berlini), Diomede, Donati, Ricciotti, G. Serafini (71′ M. Serafini). All. Angelini

LORETO: Albanesi, Picciafuoco (73′ Mangiaterra), Scalella, Garcia, Camilletti, Bigoni, Ciminari, Moriconi, Streccioni (50′ Palazzo), Petrini (90′ Masllavica), Brugiapaglia. All. Moriconi

ARBITRO: Buttafoco (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Gasparri (PU), Murarasu (AN)

RETE: 90′ Giunchetti