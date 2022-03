Il Barbara crolla a Tavullia contro un Valfoglia rimaneggiato

La sfida dal sapore play-off nel posticipo domenicale proposto dal Girone A di Promozione sorride al Valfoglia, che regola con un rotondo 3-0 il Barbara agganciando la quinta posizione in graduatoria. Vincente e convincente la squadra di Angelini, peraltro scesa in campo con sei assenze pesantissime, che dà continuità al percorso intrapreso in questa seconda parte di torneo in cui i pesaresi hanno incamerato tredici punti nelle prime sei sfide del girone di ritorno. Ne fa le spese l’Ilario Lorenzini, brava ad approcciare con determinazione ed aggressività al match ma messa all’angolo dalla doppietta di Donati nella prima mezz’ora, che ha reso la sfida del Comunale di Rio Salso tutta in discesa per i padroni di casa.

Gli ospiti cominciano bene, e Magnani è provvidenziale a salvare sulla linea sul tentativo di Carboni, poi al quarto d’ora il Valfoglia passa con Donati il cui preciso rasoterra su invito di Giunchetti non lascia scampo a Minardi. Lo svantaggio non scoraggia l’Ilario Lorenzini, che costringe Adebiyi agli straordinari chiudendo su Capecci ed opponendosi bene a Carboni. Poi, su una veloce ripartenza, è nuovamente Donati a finire sul tabellino marcatori realizzando con un diagonale chirurgico il gol del raddoppio al 33’.

Il match cala di intensità nel secondo segmento di gara, con il Barbara che esercita un costante predominio territoriale senza però riuscire a rendersi particolarmente pericoloso. Il Valfoglia si difende con ordine, resta in dieci poco prima della mezz’ora per l’espulsione di Elezay, ma riesce a non concedere troppo arrotondando anche il punteggio nei minuti conclusivi: è Manca a siglare la rete del definitivo 3-0 che rilancia con decisione le quotazioni dei pesaresi nella volata per un posto nei play-off.

Il Tabellino:

VALFOGLIA – ILARIO LORENZINI 3-0 (2-0 p.t.)

VALFOGLIA: Adebiyi, Capi, Cenciarini, Pedini (15’ M. Serafini M., 73’ G. Serafini), Magnani, Sanchini, Elezaj, Giunchetti, Donati (85’ Freducci), Carpentieri (90’ Berlini), Manca. All. Angelini

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Di Sabato, Tamburini, Gregorini (70’ Savelli), Cardinali, Guerra (85’ Carletti), Rossini, N. Carboni, Palazzi, Sebastianelli (85’ Sabbatini), Capecci. All. Ciattaglia

ARBITRO: Motzo (PU)

ASSISTENTI: Serenellini (AN), Tidei (FM)

RETI: 15’ e 33’ Donati, 87’ Manca