Filottranese: dopo la capolista, a Tavullia altro severo banco di prova

La Filottranese è impegnata nella tana del Valfoglia nella turno numero ventuno di campionato. Dopo la roboante vittoria casalinga contro la capolista Osimana, la squadra biancorossa è concentrata per proseguire in quello che è comunque un percorso lungo per raggiungere un obiettivo, ovvero la salvezza, ancora tutto da conquistare.

«Sono contentissimo della prova dei ragazzi nell’ultima importante vittoria - esordisce così il tecnico Marco Giuliodori – ma ho già detto loro che questo risultato non deve cambiaree iul nostro modo di approcciare ai prossimi match, ed infatti i giocatori sono concentrati perché ci aspetta una trasferta difficilissima. Il Valfoglia naviga nelle zone alte di classifica e viene da un’ottima vittoria esterna contro la Passatempese».

La formazione di Angelini è in serie positiva da quattro incontri, nei quali ha ottenuto otto punti, accumulando vittorie preziose soprattutto in trasferta. La Filottranese viene invece da tre vittorie consecutive in casa e, dopo un periodo difficile, sta risalendo una classifica ancora tutta da scalare. L'ottima prova contro la capolista deve essere uno stimolo per continuare su questa direzione, e magari ritrovare quella efficacia lontana dal pubblico di casa che aveva caratterizzato la prima parte del girone d’andata, con nove punti messi in cassaforte nelle prime quattro trasferte. «La mia squadra è consapevole dei suoi valori - conclude l’allenatore biancorosso - e dovremo affrontare tutte le partite rimanenti con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato l'ultima gara, non sottovalutando assolutamente il nostro prossimo avversario che, ripeto, è una squadra molto ben organizzata perciò dovremo dare il massimo per ottenere punti».