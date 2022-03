Valfoglia, acuto play-off. La Filottranese sciupa il rigore del pari

La Filottranese cede al Valfoglia per 1-0. I ragazzi di mister Marco Giuliodori, nonostante una prestazione generosa, incappano in uno stop contro la formazione pesarese, che grazie al decimo successo in campionato si inserisce nella top 5 della graduatoria del Girone A.

Primo tempo maschio e ruvido tra due squadre che si affrontano a viso aperto. La sbloccano i locali al 27’, quando Magnani insacca la respinta di Palmieri su punizione di Giunchetti. I biancorossi restano in dieci uomini sul finire di frazione a causa dell’espulsione di Carboni per doppio giallo. Nella ripresa la Filottranese cerca di pervenire al pareggio, nonostante l’inferiorità numerica, ed avrebbe l’occasione alla metà del secondo tempo con un penalty fischiato per fallo di mano di Capi. Dal dischetto si presenta Andreucci che però calcia alto sopra la traversa. Nelle battute conclusive arriva anche il rosso a Pedini come conseguenza della seconda ammonizione, che ristabilisce la parità numerica in campo, però il forcing finale dei biancorossi non sortisce effetto.

«C’è rammarico per risultato - commenta Marco Giuliodori, allenatore della Filottranese - visto che abbiamo avuto l’opportunità per pareggiare. Era un’occasione importante per dare continuità di risultati. Nel primo tempo siamo stati un po’ condizionati dall’espulsione di Carboni ma posso dire che la squadra è stata ordinata ed ha giocato bene, concedendo qualche ripartenza agli avversari. Peccato perché c’era la possibilità di fare punti contro un’ottima squadra. Probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, visto che è stato un incontro deciso dagli episodi. Ora testa alla prossima sfida perché da qui alla fine saranno tutte fondamentali per la salvezza».

Il Tabellino:

VALFOGLIA - FILOTTRANESE 1-0 (1-0 p.t.)

VALFOGLIA: Adebiyi, Capi, Cenciarini, Pedini, Magnani, Scoccimarro, Giunchetti, Elezay, Domati (85’ M. Serafini), Ricciotti (18’ Sonchini), G. Serafini. All. Angelini

FILOTTRANESE: Palmieri, Baccarini, Romaski, Carboni, Severini, Rossini, Strappini (52’ Coppari), Generi (75’ Tarabelli), Andreucci, Boccolini (65’ Staffolani), Marconi. All. Giuliodori

ARBITRO: Sarnari (MC)

ASSISTENTI: Domenella (AN), Cordella (PU)

RETE: 27’ Magnani