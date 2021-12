La capolista Vigor non sgretola un Valdichienti roccioso

Resta in vetta la Vigor Senigallia che esce indenne dal “Comunale” di Villa San Filippo, e resta capolista imbattuta. Altro punto per il Valdichienti Ponte, che con il secondo 0-0 consecutivo porta a quattro la striscia di risultati utili consecutivi e resta ancorata al gruppone di centro classifica dove ben nove squadre sono racchiuse in appena due punti.

La leader del torneo di Eccellenza incomincia meglio, alla ricerca di quella vittoria che manca dallo scorso 21 novembre, e già al 5’ si fa vedere con la conclusione di D’Errico che trova però Rossi pronto all’intervento. I padroni di casa rispondono con Del Brutto, che al 18’ cerca la soluzione dalla distanza con la sfera che finisce non lontana dal bersaglio. Ancora Vigor al 31’, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, con la palla che finisce tra i piedi di Rotondo che non inquadra lo specchio della porta. Ultima annotazione di cronaca della prima frazione al 42’, quando Titone ha l’occasione buona per sbloccare il punteggio, ma temporeggia troppo e la chance sfuma mandando le due squadre al riposo sullo 0-0.

Al rientro dagli spogliatoi subito Senigallia vicina al vantaggio: D’Errico innesca Pesaresi che da distanza ravvicinata manda il pallone a stamparsi sul palo, replicando al 14’ quando è Rossi ad opporsi rifugiandosi in corner. Non ci sta il Valdichienti, che a metà ripresa si fa vivo con Titone che obbliga Roberto alla parata in due tempi, e dieci minuti più tardi – minuto 79 - con Del Brutto che non imprime sufficiente forza alla conclusione. Il confronto termina così a reti inviolate, con la Vigor attesa ora dal big match del “Bianchelli” con l’Urbania terzo in graduatoria e la formazione di Bolzan che osserverà il turno di riposo previsto dal calendario.

Il Tabellino:

VALDICHIENTI PONTE – VIGOR SENIGALLIA 0-0

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Drudi (75’ Cernetti), Colonna, Comotto, Pipoli, Guercio (16’ Muzi), Borgese, Frinconi, Trillini, Titone, Del Brutto. All. Bolzan

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Pierpaoli (80’ Baldini), Marini, Rotondo (83’ Orciani), Bucari, Gambini, Mancini, Paradisi, Lazzari (71’ Carsetti), D’Errico (84’ Magi Galluzzi), Pesaresi. All. Clementi

ARBITRO: Ubaldi (FM)

ASSISTENTI: Caporaletti (MC), Amorello (PU)