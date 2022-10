Osimana, reti bianche a Monte San Giusto e primato confermato

Finisce 0-0 la sfida al vertice tra Valdichienti Ponte e Osimana. Un pareggio che permette ai giallorossi di rimanere in vetta alla classifica in coabitazione con l’Atletico Ascoli, lasciandosi alle spalle la compagine di mister Dario Bolzan. Un ulteriore risultato utile per i “senza testa”, ancora imbattuti in questo avvio di campionato e con la miglior difesa del torneo, solo un gol al passivo. Mister Roberto Mobili si presenta all’appuntamento con una formazione rimaneggiata, specialmente in attacco senza Buonaventura e con Nunez a mezzo servizio. Il match viene giocato prevalentemente a centrocampo, con le due compagini che prestano maggiore attenzione alla fase difensiva. Le azioni da gol latitano da ambo le parti, con Chiodini al 67’ che si fa trovare pronto su Palmieri. Nel finale Patrizi viene espulso per doppia ammonizione, ma l’Osimana regge bene l’urto e strappa un pareggio prezioso.

«Al di là delle assenze, che avevano anche i nostri avversari – commenta l’allenatore giallorosso Mobili – abbiamo fatto una partita più di contenimento che per offendere. Come già detto domenica scorsa dobbiamo fare qualcosina in più in fase offensiva, nonostante le assenze in avanti che abbiamo, perché siamo in possesso delle potenzialità per fare meglio e lavoreremo su questo. Comunque, alla fine, è un pareggio giusto».

Il Tabellino:

VALDICHIENTI PONTE-OSIMANA 0-0

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Alessandrini (82’ Del Brutto), Tombolini (57’ Cernetti), Omiccioli, Sopranzetti, Pigini, Passawe, Sfasciabasti, Palmieri, Trillini (59’ Lattanzi), Minella. All. Bolzan

OSIMANA: Chiodini, Armellini, Fermani, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Montesano (70’ Bassetti), Proesmans, Mercanti (32’ Paccamiccio), Guercio (53’ Nunez, 87’ Marcantoni), Pasquini (77’ Bellucci) All. Mobili

ARBITRO: Montanaro (TA)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Aureli (San Benedetto del Tronto)