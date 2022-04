Jesina in panne, il Valdichienti vince 2-0 e la avvicina in classifica

Affermazione pesante del Valdichienti Ponte che nel borsino dei play-off rilancia le sue azioni piegando la Jesina, e portandosi ad un solo punto dalla formazione leoncella che occupa la quinta posizione, l’ultima utile per accedere agli spareggi promozione. Successo meritato per l’undici di Bolzan, che arriva a pochi giorni di distanza dal passo falso sul campo del Porto Sant’Elpidio e che ridà concretezza alla rimonta in graduatoria, testimoniata dai tredici punti incamerati nelle ultime sei gare con undici reti realizzate e solo una incassata.

Avvio contratto da parte delle formazioni in campo, e nel corso della prima mezz’ora si segnalano solo un’incursione di Frinconi ed il tentativo senza fortuna di Triana. L’incontro si stappa al 37’, con un pallone sciupato da Lucarini e recuperato da Trillini, sul cui cross basso è puntuale Triana che in scivolata schiaffa nel sacco l’1-0. La reazione della Jesina prende forma dopo l’intervallo: primo quarto d’ora che fa registrare la gran parata in tuffo di Rossi al 52’ sul diagonale di Monachesi al termine di una combinazione con Perri, ed il colpo di testa di Martedì al 63’ che però non inquadra lo specchio della porta.

Passano due minuti, ed il Valdichienti perviene al raddoppio: contatto in area tra Martedì e Triana sanzionato dall’arbitro con la massima punizione, sul dischetto Fioretti che batte Anconetani e realizza il 2-0. E’ la rete del knockout tecnico, visto che la Jesina non riesce a replicare adeguatamente ed i padroni di casa amministrano senza rischiare il doppio vantaggio. Rischiando anche di arrotondare il punteggio, quando al 73’ Trillini colpisce il palo su calcio piazzato e all’88’ Fioretti al volo sfiora il 3-0, legittimando un successo meritato e che conferma le ambizioni di un Valdichienti Ponte a pieno titolo da inserire nel lotto delle pretendenti per un visto d’ingresso ai play-off.

Il tabellino

VALDICHIENTI PONTE – JESINA 2-0 (1-0 p.t.)

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Frinconi, Cernetti, Colonna, Borgese, Comotto, Triana, Sfasciabasti (83’ Drudi), Del Brutto (70’ Ciccarelli); Trillini, Fioretti (89’ Rapagnani). All. Bolzan

JESINA: Anconetani, Martedì, Lucarini, Paolucci (55’ Zagaglia), Rossi (77’ Tiriboco), Brocani (55’ Sampaolesi), Cameruccio, Giovannini (70’ Garofoli) Perri, Nazzarelli (55’ Jachetta), Monachesi. All. Strappini

ARBITRO: Giorgiani (PU)

ASSISTENTI: Amorello (PU), Marchei (AP)

RETI: 37’ Triana, 65’ Fioretti su rig.