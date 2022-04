Fabriano al tappeto: Frinconi-gol fa galoppare il Valdichienti

Il Valdichienti sembra aver trovato quella continuità di gioco e risultati necessaria per ambire ad un posto nei play-off. Dieci punti in quattro gare il bottino per la formazione di mister Bolzan, ma soprattutto quarto clean sheet consecutivo che consente di guardare con occhio benevolo ad un mese di aprile che risulterà determinante nella volata per un posto negli spareggi promozione.

Si arresta invece la spinta propulsiva del Fabriano Cerreto, superato di misura da una rete di Frinconi arrivata a metà del primo segmento di gara. Il team di Giacometti, dopo aver inanellato un’incredibile serie di risultati positivi, buoni per abbandonare i bassifondi della classifica, incappa nella seconda sconfitta del girone di ritorno, seguente ai pareggi conseguiti con Atletico Ascoli e Sangiustese, che la ricolloca nella bagarre play-out agganciata ora dall’Urbania a quota 29.

A decidere il match la rete di Frinconi (al rientro dall’infortunio ma costretto ad inizio secondo tempo ad alzare nuovamente bandiera bianca, sostituito da Fioretti), che al 22’ raccoglie un centro di Triana e batte Santini. Buona la reazione degli ospiti, che si fanno vivi più volte dalle parti di Rossi senza però riuscire a trovare il gol del pareggio. E’ invece il Valdichienti nella seconda metà di gara a costruire un paio di nitide occasioni per raddoppiare, non adeguatamente sfruttate da Del Brutto e Sfasciabasti. L’ultimo brivido dell’incontro arriva con una pericolosa punizione di Tizi nei minuti conclusivi, disinnescata da Rossi. Fabriano Cerreto atteso ora dall’importante scontro diretto casalingo contro la Biagio Nazzaro, mentre per il Valdichienti arriverà la trasferta sul campo di un Porto Sant’Elpidio a caccia di punti pesanti in chiave salvezza.

Il Tabellino:

VALDICHIENTI PONTE – FABRIANO CERRETO 1-0 (1-0 p.t.)

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Frinconi (55’ Fioretti), David, Comotto (89’ Rapagnani), Cernetti, Trillini, Borgese (89’ Lattanzi), Triana, Ciccarelli (75’ Sfasciabasti), Del Brutto, Trillini, Palmieri (19’ Colonna). All. Bolzan

FABRIANO CERRETO: Santini, Salciccia, Santamarianova, Pagliari (75’ Genghini), Stortini, Lispi (65’ Carmenati), Tizi, Bastos, Del Sante, Aquila (85’ Buldrini), Spuri (65’ Fioranelli). All. Giacometti

ARBITRO: Rinaldi (Novi Ligure)

ASSISTENTI: Pizzuti (MC), Morganti (AP)

RETE: 22’ Frinconi