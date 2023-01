Ristovski torna e segna: il Castelfidardo manda al tappeto il Valdichienti

Il Castelfidardo conferma l’ottimo trend del 2023 ed espugna il campo del Valdichienti Ponte per 1-0. I fidardensi, al termine di una partita solida ed intelligente, conquistano tre punti pesanti per la corsa salvezza contro una formazione di alta classifica. I biancoverdi, con una prestazione di carattere, confermano la loro crescita nel corso della stagione e proseguono la loro scalata. Il “man of the match” è Marko Ristovski, protagonista di una storia singolare: prima ingaggiato, poi partito a seguito di una separazione consensuale, quindi nuovamente tornato a vestire il biancoverde. Insieme ai numerosi innesti nella rosa fatti dalla dirigenza: Matteo De Min, Alessandro Galli e Gianmarco Fabbri, oltre agli attaccanti Rick Ruben Goma e Rodrigo Nahuel Pasquini (francese il primo, argentino il secondo) in attesa di transfer per poter essere utilizzati.

Primo tempo equilibrato, chiuso a reti bianche, con entrambe le formazioni che ci provano: al 12’ tocca a Ruiz da punizione, reattivo Rossi, mentre al 18’ ci prova Kurti che trova l’uscita del portiere locale. I padroni di casa si fanno vedere nel corso della prima frazione con Palmieri che testa in due occasioni i riflessi di David. Nel finale di primo tempo Fermani chiama Rossi alla parata con un tiro dalla destra. Nella ripresa partono meglio gli uomini di mister Dario Bolzan che collezionano tre occasioni nei primi cinque minuti del secondo tempo, trovando sempre un reattivo David. Il Castelfidardo regge l’urto e viene fuori alla distanza: prima tocca a Galli al 60’ tentare la conclusione personale, alta di poco, mentre al 61’ il neo entrato Ristovski trova un gol di pregevole fattura nato da una bella azione. I fidardensi tengono bene il campo con i padroni di casa che chiudono in dieci uomini per l’espulsione al 75’ di Di Molfetta per fallo da ultimo uomo. I fisarmonicisti si portano a casa così tre punti pesanti.

Il Tabellino:

VALDICHIENTI PONTE-CASTELFIDARDO 0-1 ( 0-0 p.t.)

VALDICHIENTI: Rossi, Alessandrini, Tombolini, Omiccioli, Di Molfetta, Albanese, Triana, Sfasciabasti, Zira, Sopranzetti, Palmieri. All. Bolzan

CASTELFIDARDO: David, Coppi, Fabbri, Galli (75’ Francesconi), Fabiani, Ruiz, Crescenzi, Guella (55’ Ristovski), Kurti (91’ Testa), Fermani, Cognigni (87’ Suarato). All. Giuliodori

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Bilò (AN), Belogi (AN)

RETE: 61’ Ristovski