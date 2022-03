La Biagio brancola nel buio: in 15' il Valdichienti archivia la pratica

Incassa una nuova pesante sconfitta esterna la Biagio, alle prese con una situazione sempre più preoccupante. Si rilancia con un tris agevole calato nel primo tempo il Valdichienti che dimentica il periodo nero, caratterizzato dal misero punto racimolato nelle precedenti quattro giornate.

Con l’organico al completo Omiccioli conferma assetto e undici proposti contro l’Atletico Gallo, schierando Bellucci e il classe 2004 Marasca sulle corsie laterali di difesa e concedendo fiducia a Gallotti in cabina di regia. In attacco Parasecoli ha il compito di rifornire Pieralisi e Pierandrei. Sull’altro versante Bolzan, che ritrova da avversario il suo ex mister Omiccioli ai tempi del Fossombrone in Serie D, preferisce l’under in porta sacrificando il titolare Rossi per Mallozzi. I big Comotto e Borgese comandano le operazioni di pacchetto arretrato e centrocampo, mentre nel tridente Titone e Fioretti supportano il rientrante Palmieri. Assenti gli infortunati Alouan, Lattanzi e Del Brutto, parte dalla panchina Frinconi, non al meglio della condizione.

L’avvio della Biagio è incoraggiante, ma il costante possesso palla sfocia solo nella conclusione di Parasecoli alta di un soffio. Il Valdichienti inizia a carburare con la conclusione di Palmieri respinta da Tomba, prologo al vantaggio firmato dallo stesso attaccante. Il raddoppio è siglato da Titone e prima dell’intervallo Palmieri concede il bis personale archiviando la pratica con un tempo d’anticipo. La ripresa non ha storia e si traduce in un’amichevole a ritmi lenti. La Biagio si è smarrita e non riaccende più la luce. Il Valdichienti torna a sperare nei playoff.

Il Tabellino:

VALDICHIENTI PONTE – BIAGIO NAZZARO 3-0 (3-0 p.t.)

VALDICHIENTI PONTE: Mallozzi, Colonna, Cernetti, David Nasif, Borgese, Comotto (61’ Rapagnani), Titone (87’ Avallone), Ciccarelli (67’ Sfasciabasti), Palmieri (81’ Drudi), Trillini, Fioretti (67’ Triana Canas). All. Bolzan

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Bellucci, Marasca, Gallotti, Marini, Giovagnoli, Gaia, Carbonari (46’ Gregorini), Pierandrei (64’ Ruzzier), Parasecoli (46’ Frulla), Pieralisi. All. Omiccioli

ARBITRO: Curia (AP)

ASSISTENTI: Busilacchi (AN), Bellagamba (MC)

RETI: 30′ Palmieri, 34’ Titone, 44′ Palmieri