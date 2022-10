Osimana, Pasquini tiene alta l'asticella: «E' un Valdichienti ostico»

Dopo l’amaro pareggio contro la Sangiustese nell’ultimo turno, domenica l’Osimana affronterà in trasferta il Valdichienti Ponte. Un test sicuramente impegnativo per i “senza testa”, chiamati ad affrontare una compagine attrezzata che insegue ad una lunghezza in classifica generale.

«Sarà sicuramente una partita difficile - dice l’attaccante giallorosso Alessio Pasquini - in un campo ostico e contro una squadra allestita per disputare un torneo di vertice. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità: andremo lì per far bene e per fare la nostra partita». Il discorso torna poi, inevitabilmente, sul pareggio-beffa della scorsa settimana contro la Sangiustese. «Non siamo riusciti ad andare oltre, ma ci teniamo comunque le due buone prestazioni precedenti» aggiunge l’ala giallorossa. Classe ’96, Alessio Pasquini è tra i riconfermati della formazione di mister Roberto Mobili. «Il gruppo storico è rimasto e questa è stata la prima cosa che mi ha spinto a rimanere senza troppe riflessioni, ed anche chi è arrivato da poco sta facendo bene: si è visto oltre che sul lato tecnico anche su quello umano, del gruppo».

Non solo la prima squadra: Alessio Pasquini è anche impegnato nel settore giovanile dell’Osimana. «Da quest’anno – racconta la punta della formazione di mister Mobili - ho una parte nel coordinamento dell’attività motoria dei “Pulcini 2013”. Speriamo di riuscire a fare un buon lavoro, non solo dal punto di vista calcistico ma anche da quello motorio, specialmente dopo due anni di restrizioni cui anche i bambini sono stati sottoposti».