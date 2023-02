Jesina, beffardo ultimo giro di lancette: Albanese salva il Valdichienti

All’ultima azione, all’ultimo pallone utile il Valdichienti Ponte evita la sconfitta contro una Jesina che avrebbe meritato miglior sorte. Al Comunale di Villa San Filippo la formazione leoncella va subito sotto nel punteggio, pareggia e poi mette la freccia ma complice un’incertezza del giovane portiere Sansaro – tutt’altro che irreprensibile anche in occasione della prima rete locale – al triplice fischio è costretta ad accontentarsi di un solo punto.

La partenza delle due formazioni è lanciata, al punto che dopo appena una decina di minuti la rete si gonfia per la prima volta: punizione battuta da Zira, pallone non trattenuto da Sansaro su cui si avventa Triana lesto a servire Del Brutto il quale spinge in rete per l’1-0. L’undici di Strappini impiega poco per ristabilire la parità: al 19’ Jachetta mette in mezzo la sfera per la deviazione vincente di Iori. Prima del duplice fischio, altre due occasioni da annotare sui taccuini: per i locali Del Brutto non sfrutta a dovere un suggerimento invitante di Pigini, per la Jesina è Iori a mancare la doppietta personale concludendo centralmente su assist di Lion Giovannini.

Ritmi più compassati nei secondi 45’, in cui il gioco ristagna a centrocampo senza particolari pericoli per le rispettive difese. Nel finale, le due fiammate che porteranno il punteggio sul definitivo 2-2: al minuto 80 galoppata di Monachesi che si conclude con un morbido lob perfetto per scavalcare Rossi e regalare ai biancorossi il 2-1. Assalto finale del Valdichienti a caccia del pari: all’ultimo minuto di recupero Sansaro calcola male l’uscita e sul colpo di testa di Albanese si consuma la beffa della Jesina. Che è costretta a rimandare ancora l’appuntamento con una vittoria in trasferta che manca ormai da inizio novembre.

Il Tabellino:

VALDICHIENTI PONTE-JESINA 2-2 (1-1 p.t.)

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Pigini, Di Molfetta, Albanese, Tombolini, Sfasciabasti, Omiccioli (86’ Dolmetta), A. Lattanzi (67’ Sopranzetti), Zira (57’ Cisbani), Del Brutto (57’ Passewe), Triana. All. Bolzan

JESINA: Sansaro, Martedì, Belfiore, Grillo, Dentice (83’ Re), Lu. Giovannini (76’ Campana), Borgese (88’ Garofoli), Jachetta (65’ Monachesi), Nazzarelli, Li. Giovannini (83’ Cameruccio), Iori. All. Strappini

ARBITRO: Latuga (PU)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Marchei (AP)

RETI: 10’ Del Brutto, 19’ Iori, 81’ Monachesi, 95’ Albanese