Ancona, anche Fidea e Canil Spa main sponsor ufficiali: affiancheranno Carbon Brews di Tiong

ANCONA- Altri due main sponsor, dopo la Carbon Brews di proprietà della famiglia Tiong, sono stati ufficializzati dall’Ancona in vista della stagione sportiva 2022-2023. Si tratta della Fidea e della Canil Spa, entrambe riconducibili al Gruppo Canil - che proseguono il loro cammino di partnership già intrapreso lo scorso anno. I loghi delle due aziende compariranno sulle magliette ufficiali:

«È semplicemente la conferma di quanto fatto nel tempo con la nostra società – ha spiegato l’amministratore delegato, Roberta Nocelli - L’impegno come più volte detto è stato mantenuto, come pure la fiducia che gli altri partner ci stanno mostrando proprio grazie al percorso fatto da tutta la famiglia Canil. Partner e persone come queste meritano sempre una menzione speciale per averci dato la possibilità di vivere un nuovo corso». La Fidea, nasce a Fabriano nel 1945, e nel 1999 viene rilevata dalla famiglia Canil che nel 2001 realizza uno stabilimento all’avanguardia a Matelica. Dieci anni dopo, nel 2011, vista l’importante crescita, viene raddoppiata la superficie coperta della struttura. La Canil Spa, invece, è un’azienda d’avanguardia nei trasporti stradali e combinati di prodotti chimici allo stato liquido, con mezzi adatti al trasporto di tutti i prodotti.