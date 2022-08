Paolucci spinge l’Ancona verso l’esordio con il Siena: I tifosi ci daranno una spinta in più

ANCONA- Lorenzo Paolucci, nell’ultimo anno, ha vissuto un’esperienza unica nell’ultima stagione. Con l’Union Saint Gilloise, ha sfiorato la vittoria del campionato belga arrivando alle spalle del Club Bruges, centrando però la qualificazione ai preliminari di Champions League.

Appena c’è stata la possibilità il direttore sportivo Francesco Micciola ha fatto il possibile per riportarlo in Italia. Da settimane ormai è a disposizione del tecnico Gianluca Colavitto: «Mi trovo bene – ha dichiarato il centrocampista abruzzese -possiamo disputare un buon campionato. Ci sono squadre che si sono rafforzate tanto, sarà dura. Fondamentale iniziare con il piede giusto, i punti portano sempre entusiasmo. Nel calcio vince chi va in campo con più voglia e grinta». L’Ancona bagnerà il suo esordio davanti il pubblico amico. “La loro carica ci darà una spinta in più. L’accoglienza dei nostri supporter mi ha colpito molto. La società è importante, al Del Conero saranno tanti. Li aspettiamo».