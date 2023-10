Ancona, varata la App ufficiale per tutti i tifosi biancorossi

Disponibile da oggi, per tutti i tifosi biancorossi, la nuova app ufficiale dell’U.S. Ancona. Già scaricabile su App Store e Google Play, la nuova app – realizzata grazie alla partnership con Makeventi – metterà a disposizione news e contenuti esclusivi. Ci saranno inoltre sezioni dedicate a risultati, classifiche con la possibilità di ascoltare la radiocronaca integrale della partita trasmessa da Radio Tua . «Era una delle prime cose che avrei voluto fare da tempo – ha detto l’Amministratore delegato dell’Ancona, Roberta Nocelli – ed a questo proposito ringrazio la Makeventi, ma anche il nostro Responsabile marketing e social media Luca Rotili che se ne è occupato in prima persona. Il nostro è un team forte, in grado di dare risposte importanti al pubblico. L’App ci proietta in avanti e ci permette di proseguire nella realizzazione dei nostri progetti».

Questo il commento di Giulia Mazzarini, amministratrice della Makeventi: «L’App sviluppata è uno dei canali proposti alla società U.S. Ancona per arricchire e innovare la strategia di marketing e comunicazione con l’obiettivo di fidelizzare e informare velocemente il nostro tifoso. Una soluzione immediata, al passo con i tempi ed accessibile per coinvolgere, per rendere sempre consultabili le informazioni, per mettere in contatto i nostri partner e per veicolare nuove opportunità. Chi si registra avrà la possibilità anche di avere delle scontistiche dedicate. Questo è uno strumento che sostiene pienamente la visione del progetto U.S. Ancona, essere una realtà che parla a tutti e mette in connessione mondo dello sport, cittadinanza e realtà imprenditoriali».

Infine, la chiosa di Luca Rotili: «Ringrazio Giulia e tutta la Makeventi per il grande lavoro di programmazione e progettazione dell’App. Crediamo molto in questo progetto che è in grado di unire tutte le esigenze del tifoso in un unico contenitore. In una manciata di “tap” i tifosi potranno acquistare prodotti del merchandise, ascoltare le radiocronache delle partite e acquistare i ticket. Sarà un ottimo strumento anche per dare maggiore visibilità ai nostri sponsor che oltre il sito, i social e lo stadio saranno presenti in un’apposita sezione a loro dedicata».