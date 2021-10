Capitan Pesaresi prende per mano la Vigor: successo 2-1 ad Urbino

Riecco i tre punti, col brivido finale. Una bella Vigor Senigallia passa 2-1 sul difficile campo di Urbino grazie a una doppietta di capitan Denis Pesaresi. La squadra di mister Aldo Clementi offre ancora una volta belle trame di gioco e alla mezz’ora della prima frazione si ritrova già sul doppio vantaggio. Pesaresi la sblocca sfruttando una disattenzione difensiva dei locali: malinteso tra Nisi e Fiorelli, il capitano della Vigor si inserisce a mette dentro il pallone dell’1-0. Due giri d’orologio più tardi Pesaresi concede il bis, impattando alla perfezione il cross al bacio di Carsetti, dopo una fuga sulla destra seguente ad una palla persa a centrocampo dai padroni di casa.

I rossoblu continuano a spingere nella ripresa, ci provano un po’ tutti a calare il tris ma poca precisione, un Fiorelli provvidenziale in più di una circostanza e persino un salvataggio sulla linea di Nisi non permettono all’undici di Clementi di arrotondare il punteggio. I ducali allora rientrano in partita, prima sfiorando il gol della bandiera con la traversa colpita da Pagnoni e poi accorciando le distanze a tempo quasi scaduto, grazie ad una bella conclusione del subentrato Tamagnini. I fantasmi di una nuova beffa vengono scacciati al triplice fischio e la Vigor può esultare insieme ai propri tifosi, sempre presenti anche lontano dal Bianchelli.

Pesaresi e compagni si piazzano così al secondo posto solitario della classifica, dietro quattro lunghezze alla capolista Marina a punteggio pieno dopo cinque giornate.

Il Tabellino:

URBINO - VIGOR SENIGALLIA 1-2 (0-2 p.t.)

URBINO: Fiorelli, Fontana, Nisi, Giunchetti, Mattioli, Morani, Borioni (39’ Pagnoni), Saine, De Angelis, Cissè (17’ Tamagnini), Renzi (69’ Angelini) All. Mensa (Montalti squalificato).

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Tomba (68’ Olivi), Marini, Rotondo, Bartolini, Baldini (73’ Mancini), Gambini, Paradisi, Carsetti (80’ D’Errico), Pesaresi, Orciani (61’ Marcucci) All. Clementi.

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Eleuteri (FM), Aureli (San Benedetto del Tronto)

RETI: 25’ e 27’ Pesaresi, 89’ Tamagnini