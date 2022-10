Marina, un passo in avanti: un rigore di Sbarbati vale l'1-1 ad Urbino

Urbino e Marina tornano nuovamente a misurarsi, stavolta con i tre punti in palio. Nella Coppa era stato l’Urbino a timbrare il pass per accedere al turno successivo, grazie al successo esterno maturato nel return-match. In campionato invece è 1-1, esattamente come capitato nell’andata dei quarti di finale, al termine di una sfida senza eccessive emozioni, decollata ad onor del vero nella ripresa dopo una prima frazione oggettivamente bruttina. Partita che inizia con una fase di studio lunga 15 minuti. Poi si innesca Lombardi che va via sulla sinistra e crossa per Calvaresi che non ci arriva per poco. Dall’angolo conseguente ancora Lombardi di testa palla alta. Il Marina risponde al 26’ con la punizione di Maiorano, che dai 25 metri fa terminare la sfera fuori di un soffio. Al minuto 36 punizione di Dalla Bona sul secondo palo per Giunchetti ma la difesa ospite mette in corner: dal calcio d’angolo seguente, Calvaresi colpisce a botta sicura ma la palla esce di poco. Ultima occasione del primo tempo con Nacciarriti il cui tentativo non inquadra lo specchio della porta.

Inizia la ripresa e al 50’ dubbia azione in area Marina con Calvaresi che reclama il rigore. Al 63’ angolo di Dalla Bona e Fiorentini di testa fa compiere il miracolo a Barzanti con la palla che poi si appoggia sulla traversa. Al 67’ il punteggio si sblocca: ennesimo angolo che vede Carnesecchi servire Magnani il cui colpo di testa - con la complicità del numero uno ospite – fa terminare la palla in rete. L’Urbino avrebbe il colpo del ko due minuti dopo, ma Montesi servito magistralmente da Nisi arriva a tu per tu con Barzanti, mandando però il pallone fuori per una questione di millimetri. La dura legge del calcio anche questa volta colpisce: gol sbagliato gol subito. Un minuto dopo, al 73’, ecco la beffa: l’azione di alleggerimento del Marina porta al tiro Sbarbati con Giunchetti che interviene con la mano. Sbarbati ringrazia e trasforma il penalty dell’1-1. Prova a reagire l’Urbino ma il forcing finale produce solo un paio di tiri alti di Carnesecchi e Cenerini, mentre nel recupero sono i biancazzurri ad avere la chance del clamoroso ribaltone: Cammarino arriva in solitudine davanti a Fiorelli, ma invece di battere a rete sceglie di servire Omenetti meglio appostato sulla sinistra, ma sulla traiettoria della palla Magnani “sporca” l’assist di quel tanto che basta per far evaporare l’occasione da gol.

Il Tabellino:

URBINO – MARINA 1-1 (0-0 p.t.)

URBINO: Fiorelli, Nisi (79’ Cenerini), Fiorentini (91’ Sergiacomo), Dalla Bona, Giunchetti, Magnani, Carnesecchi, Morani (79’ Russo), Calvaresi (60’ Innocenti), Esposito, Lombardi (56’ Montesi. All. Ceccarini

MARINA: Barzanti, Droghini (74’ Cucinella), Maiorano, Rossetti, Medici, Vinacri, Gregorini, Gagliardi (65’ Lazzarini), Sbarbati (80’ Cammarino), Nacciarriti, Piermattei (65’ Omenetti). All. Barattini

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Bilò (AN), Giacomucci (AN)

RETI: 67’ Magnani, 73’ Sbarbati su rig.