Il Marina sfiora il colpaccio: Calvaresi rianima l'Urbino

Finisce 1-1 al “Montefeltro” nell’andata dei quarti di finale tra l’Urbino ed il Marina, e chance di qualificazione alle semifinali della competizione che nel complesso restano equamente distribuite. Si inceppano i padroni di casa tra le mura amiche, dopo un impeccabile percorso casalingo tra campionato (successi con Valdichienti Ponte e Castelfidardo) e coppa (affermazione contro l’Atletico Gallo) in cui la squadra di Ceccarini ha mantenuto la porta inviolata. Pareggio che conferisce ottimismo ad un Marina cha ha palesato più di una difficoltà in avvio di torneo – primo punto e prima rete realizzata domenica scorsa in trasferta nel 2-2 di Fabriano, dopo 3 k.o. – ma che in Coppa sembra marciare con una velocità più sostenuta.

Ritmi compassati ad inizio incontro, ma al 13’ il Marina passa: al termine di un azione concitata è Cucinella che da due passi trafigge Stafoggia. La reazione dell’Urbino non prende subito sostanza, bisogna attendere il 26’ per registrare l’iniziativa di Montesi che al momento del tiro viene però fermato in corner, e sul seguente calcio d'angolo ci prova Pierucci senza però inquadrare lo specchio della porta. E’ ancora Pierucci a rendersi pericoloso in due circostanze, ma ad avere la chance più ghiotta è ancora il Marina, quando al 35’ è Stafoggia a rivelarsi provvidenziale nel negare a Piermattei il gol del raddoppio. Cambia il copione nella ripresa, con i padroni di casa che cominciano in maniera decisamente più convinta, e così al 63’ è Barzanti che mette una bella pezza su una conclusione potente di Montesi. A risultare decisivo è però Calvaresi, che entra in campo nella seconda frazione e dopo aver sfiorato il pari con un tiro però troppo centrale, al minuto 87 capitalizza l’ennesima incursione di Fiorentini siglando la rete che fissa il risultato sull’1-1 finale.

Il tabellino:

URBINO-MARINA 1-1 (0-1 p.t.)

URBINO: Stafoggia, Paduano, Carnesecchi, Morani, Fiorentini, Magnani, Montesi (67’ Giunchetti), Cenerini, Lombardi (56’ Calvaresi), Russo, Pierucci (67’ Sergiacomo). All. Ceccarini

MARINA: Barzanti, Cucinella, Droghini (78’ Pedini), Rossetti, Carloni, Vinacri, Paradisi (65’ Nacciarriti), Gagliardi (75’ Sbarbati), Piermattei (65’ Gregorini), Lazzarini, Catalani (59’ Pierandrei). All. Giorgini

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Gasparri (PU), Malatesta (AN)

RETI: 13’ Cucinella, 87’ Calvaresi