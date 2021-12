L'Urbino continua a correre: 1-0 ad un Marina rimaneggiato

Falsa...ripartenza del Marina, che dopo lo stop forzato causa Covid (due le partite rimandate, con Biagio Nazzaro e Jesina, da recuperare rispettivamente il 19 gennaio ed il 2 febbraio) ritorna in campo cedendo di misura all’Urbino. Tre punti preziosi quelli messi in tasca dalla formazione di mister Ceccarini, che conferma il suo ottimo stato di salute, confermato dai tredici punti conquistati nelle ultime sei uscite con quattro affermazioni: prima del Marina, a capitolare al cospetto dei ducali erano stati Biagio, Sangiustese e Fabriano Cerreto.

Il corposo numero di defezioni nella fila ospiti obbliga mister Mariani a disegnare un undici praticamente inedito, e l’Urbino non permette nemmeno un minimo di rodaggio, visto che già al 2’ si fa vedere dalle parti di Castelletti con il tiro di Saine che si perde di poco a lato. Poi, al 17’, il punteggio si sblocca: percussione di Tamagnini sul versante sinistro, cross teso che trova puntuale sul palo più lontano Dalla Bona il cui piattone manda il pallone in fondo al sacco per l’1-0. Il Marina barcolla, suda freddo sull’incornata di Giunchetti che alza troppo la mira e viene salvato da Castelletti che si oppone da campione sulla sventola di Mainardi poco prima del duplice fischio dell’arbitro.

Il tema del match non subisce variazioni alla ripresa delle ostilità dopo l’intervallo: l’Urbino preme alla ricerca del gol della sicurezza, ma latita in precisione nelle conclusioni e trova Castelletti sempre attento (e provvidenziale in un altro paio di circostanze). La replica della squadra di Mariani prende sostanza in maniera convincente solo al 70’, con Canulli che penetra nei sedici metri e spara verso lo specchio ma Fiorelli c’è. Finisce con l’Urbino in controllo, che mette in cascina altri punti pesanti nella corsa verso un posto che garantisca la salvezza diretta, ora più vicino.

Il Tabellino:

URBINO – MARINA 1-0 (1-0 p.t.)

URBINO: Fiorelli, Nisi, Tamagnini, Dalla Bona, Giunchetti, Giovane, Morani, Saine (83’ Fontana), Mainardi (70’ Renzi), De Angelis (75’ Mattioli), Calvaresi. All. Ceccarini

MARINA: Castelletti, Cammarino (82’ Catalani), Maiorano, Canulli, Murazzini (75’ Trabelsi), Medici, Loberti (46’ Simone), Pesaresi, Barchiesi, Costantini, Frulla (61’ Piermattei). All. Mariani

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Caporaletti (MC)

RETE: 17’ Dalla Bona