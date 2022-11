Gol, nebbia ed emozioni: Jesina corsara al "Montefeltro" di Urbino

Equilibrio, cinque gol ed anche un…intervallo supplementare (quasi un quarto d’ora di sospensione causa nebbia) a movimentare un Urbino-Jesina di coppa avvincente e ben giocato dalle due squadre. A vincere sono gli ospiti, che dopo il momentaneo 2-0 cancellato dalla rimonta locale trovano con nel finale con Iori, autore di una doppietta, la rete che garantisce il vantaggio in vista della semifinale di ritorno, in programma il 16 novembre.

Subito gli ospiti pericolosi al 12’ con un calcio di punizione di Campana che sorvola la porta occupata da Stafoggia. E’ l’antipasto del gol che sblocca il risultato, siglato da Martedì con un tiro cross che si infila sotto la traversa. Avanti 1-0, la Jesina preme subito alla ricerca del raddoppio ed al 21’ la conclusione di Giovannini dal limite viene disinnescata dall’estremo difensore dei padroni di casa. L’Urbino esce alla distanza, si fa vedere per la prima volta al 26’ con un tentativo di Paduano che alza troppo la mira, poi al 40’ con un traversone pericoloso di Lombardi sul quale Innocenti non arriva a correggere in rete e prima del duplice fischio con Giunchetti che impegna Pistola in presa bassa.

Nella ripresa fa il suo ingresso in campo il “man of the match” Iori, che al 50’ timbra per la prima volta il cartellino direttamente da calcio piazzato regalando il raddoppio ai biancorossi. L’undici di Ceccarini si scuote e prima, al 60’, accorcia le distanze con Calvaresi, poi dieci minuti più tardi ristabilisce la parità con Cenerini ben imbeccato da Montesi. Scende la nebbia al “Montefeltro”, squadre obbligate a fermarsi per oltre dieci minuti ed alla ripresa dopo il “foggy break” arriva la rete che decide il match. A siglarla nuovamente Iori, che al minuto 83 fissa il punteggio sul definitivo 3-2. Generoso l’assalto dell’Urbino, che cicca il 3-3 con Giunchetti il quale a tu per tu con Pistola non capitalizza il pallone del potenziale pareggio, ma si lascia comunque una porta aperta per l’accesso in finale, che si deciderà nel return-match del “Carotti”.

Il Tabellino:

URBINO - JESINA 2-3 (0-1 p.t.)

URBINO: D. Stafoggia, Haxhiu, Paduano, Morani (46’ Calvaresi), Giunchetti, Carnesecchi, Russo, Cenerini, Innocenti (74’ Casoli), Esposito (58’ Montesi), Lombardi (85’ Sergiacomo). All. Ceccarini

JESINA: Pistola, Mazzarini, Martedi, Campana (46’ Nazzarelli), Capomaggio, Orlietti, Cameruccio, Garofoli (62’ Dolmetta), Trudo (46’ Iori), Jachetta (80’ Borgese), Giovannini. All. Strappini

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Belogi (AN), Malatesta (AN)

RETI: 19’ Martedì, 50’ Iori, 60’ Calvaresi, 70’ Cenerini, 83’ Iori