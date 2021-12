Jachetta non basta, la Jesina non sfonda al "Montefeltro"

Termina con uno scialbo 0-0 la sfida del “Montefeltro” tra Urbino e Jesina, gara condizionata da un terreno in pessime condizioni e caratterizzata dai tanti errori, in cui la formazione leoncella – spinta da Jachetta – ha provato con maggior convinzione a cercare la via del gol, senza però creare troppi grattacapi alla difesa della formazione locale, che chiude il match senza incassare gol – per la seconda volta consecutiva – allungando contestualmente la striscia di risultati utili.

Più Jesina che Urbino in avvio: ci prova Jachetta direttamente su punizione ma la conclusione è centrale, poi al 12’ l’inzuccata di Lucarini è fuori bersaglio. La risposta dei padroni di casa è affidata al 28’ a Calvaresi che non inquadra il bersaglio, mentre al 38’ ancora Jachetta si fa vedere ma tira sull’esterno della rete. Fiammata dei padroni di casa in chiusura di prima frazione: al 39’ Nisi galoppa sulla fascia e centra a beneficio di Cissè che non arriva però puntuale all’appuntamento col tocco sottomisura, mentre al 42’ Calvaresi non impensierisce Minerva la cui parata chiude i primi 45’.

In apertura di secondo tempo ancora Urbino: De Angelis imbecca Mainardi che viene però chiuso da Minerva, che si ripete al 67’ sul tentativo velleitario di Calvaresi. Al 70’ l’occasione più ghiotta per la Jesina, col solito Jachetta che a porta praticamente sguarnita calcia prendendo Fontana il quale salva la porta dei locali. Assalto finale dei leoncelli improduttivo, finisce con il primo pareggio stagionale dell’Urbino ed un punto preso dalla squadra di Strappini che rimane imbottigliata al centro di una graduatoria con ben nove formazioni compattate in appena tre lunghezze.

Il Tabellino:

URBINO – JESINA 0-0

URBINO: Fiorelli, Nisi, Fontana, Giovane, Tamagnini, Morani, Dalla Bona, Calvaresi, De Angelis (87’ Renzi), Mainardi (72’ Saine), Cissè. All. Ceccarini

JESINA: Minerva, Tiriboco, Martedì, Lucarini, Cameruccio, Giovannini, Garofoli, Zagaglia, Nazzarelli (84’ Barchiesi), Perri, Jachetta (87’ Mazzarini). All. Strappini

ARBITRO: Marra (Agropoli)

ASSISTENTI: Cordella (PU), D’Ovidio (PU)