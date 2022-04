Fabriano Cerreto col...Santini in tasca, punto pesante ad Urbino

Punto pesante quello ottenuto dal Fabriano Cerreto al “Montefeltro”. La formazione di mister Giacometti esce indenne da Urbino al termine di un match che assumeva i contorni di scontro diretto in chiave salvezza, e che i padroni di casa hanno provato a conquistare spingendo sin dalle battute iniziali. La pressione esercitata dalla formazione di Ceccarini porta subito, ad inizio gara, alle conclusioni di Calvaresi e De Angelis che però non inquadrano il bersaglio. Dopo le contestazioni legate ad un fallo subito da Rossi all’interno dell’area ospite, arriva al minuto 8 il primo intervento risolutivo di Santini, che si oppone con efficacia al preciso colpo di testa di Fontana. Passano i minuti ed il forcing dell’Urbino non scema di intensità, producendo una giarata di Rossi al 32’ che dà solo l’illusione del gol. Poco dopo, ancora Santini a salvare la porta fabrianese: Calvaresi imbecca Tamagnini che va giù in area di rigore, dal dischetto Calvaresi trova Santini a respingere la conclusione ed a blindare nuovamente la porta ospite.

Dopo l’intervallo si fa vedere il Fabriano con Aquila, ma Stafoggia respinge. Il forcing locale è costante, ma a modificare il volto del match arriva un doppio cartellino rosso. Al 70’ è Fontana a raggiungere in anticipo gli spogliatoi, punito per un fallo a centrocampo con il secondo giallo molto contestato dalla formazione di casa. Cinque minuti più tardi lo raggiunge Giunchetti, che abbatte Montagnoli lanciato a rete. Con una doppia superiorità numerica a disposizione, gli ospiti provano a spingere per tentare il colpaccio, ma Stafoggia fa buona guardia ed il triplice fischio finale certifica uno 0-0 più utile al Fabriano Cerreto che non all’Urbino, che fallisce una ghiotta occasione per avvicinare in classifica la zona tranquillità.

Il Tabellino:

URBINO – FABRIANO CERRETO 0-0

URBINO CALCIO: D. Stafoggia, Nisi, Tamagnini, Dalla Bona, Giunchetti, Fontana, Rossi (63’ Mattioli), Calvaresi (71’ Pagnoni), Mainardi (72’ Renzi), De Angelis, Morani (87’ Cenerini). All. Ceccarini

FABRIANO CERRETO: Santini, Salciccia (63’ Crescentini), Santamarianova, Marengo (88’ Genghini), Lattanzi (79’ Pagliari), Lispi, Spuri (79’ Tizi), Bastos (71’ Carmenati), Del Sante, Aquila, Montagnoli. All. Giacometti

ARBITRO: Pasqualini di Macerata

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Pizzuti (MC)